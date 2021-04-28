北约开始从阿富汗撤军

（德国之声中文网）北约于周六（5月1日）正式开始从阿富汗撤军。实际上，几周以来，已有物品被不断运离阿富汗。

北约驻阿国际安全援助部队任务于2014年结束后，北约又组建了非作战性的“坚定支持特派团”作为后续行动力量，旨在为阿富汗国民军和安全部队提供训练、咨询和协助，建立持久的双边伙伴关系。共有来自36个北约成员国及伙伴国的近1万名士兵参加了“坚定支持特派团”任务，其中2500名士兵来自美国，约1100名士兵来自德国。

为应对如今北约部队撤离期间可能遭受的塔利班袭击，重型武器和额外部队已部署就位。德国特种部队司令部（KSK）将确保德国顺利撤军。北约表示，出于安全考虑，不会透露有关行动的细节，如部队人数或各个国家的撤离时间表。

4月中旬，美国总统拜登宣布所有美军将在9月11日之前撤离阿富汗，随后北约盟国也同意结束在阿富汗的军事行动。北约同时表示，如果北约部队在撤军过程中遭到塔利班的袭击，他们将“进行强有力的回击”。

从阿富汗撤军也标志着德国士兵在该国任务的结束。这是联邦国防军历史上最昂贵的一次海外任务，共造成59名德国士兵丧生。这项任务最初旨在维持和平，后来成为打击塔利班的战斗任务，耗资超过120亿欧元。

安全问题引人忧

面对北约撤军，阿富汗人民喜忧参半。据当地媒体报道，有人对此感到高兴，并希望在最后一名士兵离开该国时庆祝新的独立日。而另一些人感到更多的是恐惧。尤其是经济富裕的自由派阿富汗人更是想要离开这个国家。他们担心塔利班政权卷土重来或发生新的内战。

大部分阿富汗政治精英表示，他们希望看到“负责任”的撤军。他们的意思是，美国的撤军决定也引发了其他北约盟国的撤军，而美国其实应该等待和平进程的进一步进展。阿富汗政府与塔利班于去年9月开始和平谈判，但进展缓慢，近来又陷入僵局。

北约完全撤军也是对阿富汗安全部队的一个考验。塔利班每天仍在袭击全国各地的安全部队设施。美国多名将军最近几周内也表示，担心阿富汗政府可能在北约撤军后崩溃，或者该国可能再次爆发动乱。

德国科学与政治基金会恐怖问题专家施泰因贝格（Guido Steinberg)也警告说，“圣战”分子可能会重新抬头。施泰因贝格向德新社表示，美国从阿富汗撤军后，将很难打击那里的极端分子。此外，极端武装组织塔利班也没有理由放弃与基地组织的联盟。相反，塔利班可能将在阿富汗重新夺权，“这或许将成为让全世界圣战分子醒来的号角”，施泰因贝格解释道，如今许多年轻的圣战分子都迷失了方向。如果塔利班在美国撤军后在阿富汗重新掌权并善用手段，他们也许有能力把全世界的“圣战”分子都吸引到阿富汗来。

（德新社/法新社）

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 世贸中心大楼恐怖袭击 2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 持久自由军事行动 2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第一次阿富汗波恩会议 2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 议院批准参加维和行动 2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 首例德国士兵阵亡事件 2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 新宪法 塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 柏林会议 2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 伦敦会议 2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 昆都士轰炸事件 2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国总统克勒辞职 2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 喀布尔峰会 2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2010年议会选举 2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 本·拉登身亡 2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第二次阿富汗波恩会议 2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 双边协议 2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 安全防务职能交接 2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 移交警察训练中心 2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国撤军 2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2014年撤军 国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。 作者: Daniela Späth/安静



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