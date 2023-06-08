 北约开启最大空军演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2023

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时政风云

北约开启最大空军演习

在乌克兰转入反攻之际，北约在德国的主持下开启该组织成立以来规模最大的空中军演。根据计划，演习仅在有限范围内对民航运输造成影响。

本周在德国举行的军演是北约有史以来规模之最

本周在德国举行的军演是北约有史以来规模之最

（德国之声中文网）经过4年的准备，名为“空中卫士 23”（Air Defender 23）的北约空中军演本周一（6月12日）开始。这是北约有史以来规模最大的此类演习。在6月12日至23日期间，德国将是这场演练的后勤调度枢纽。全德6个军事基地将先后停驻250架飞机，有25个国家参与。其中美国将派遣100架飞机飞越大西洋前来参演。

演习在三个空域进行：分别在德国北部和北海、东部以及南部少数地区上空。有关区域会轮流每日最多在数小时内对民用航空实施禁飞。

航班误点，但不取消

欧洲是全球航空活动最密集的空域，而德国又位于欧洲的中心地带。因此，在演习的同时，多大程度上能够做到维持民航的日常运作，是人们面对的一大挑战。

在长达10天的演习期间，德国的机场将延长运营时间至夜间，以保证不出现航班取消的情况。不过德国空军总监格尔哈茨（Ingo Gerhartz）表示，不排除飞机起降延迟的可能性。

演习可能导致民航班机延误

演习可能导致民航班机延误

欧洲航空公司协会也估计，不会出现航班被迫取消的情况，即便出现延迟，也不会十分严重。不过，由于军演在不中断民航客运的条件下举行，不排除需要临时调整的可能，旅客应做好心理准备。

航空专家柏林格（Clemens Bollinger）对德国之声解释，由于德国上空航空活动繁忙，30年来，德国的民用和军用导航安全系统都是整合一体化的。不同于法国空军在日常训练中就会对民航班机实施禁飞，德国的军事和民用飞行一般互不干扰。“不过我们都知道，有很多因素可能导致误点，如雷雨等意外天气，或航班过于密集。”目前欧洲的民航客运基本恢复到了疫情之前的水平

空中、地面、水下

柏林智库科学与政治基金会（SWP）专家阿诺德（Torben Arnold）指出，北约在维持民航正常运作的同时举行军演，也是在传递一个政治威慑的信号：“有意愿表明，我们将保卫北约盟国的每一寸领土，即便是为此在这样一个繁忙的空域（举行军演）。”

德国是北约军演的后勤枢纽

德国是北约军演的后勤枢纽


德国空军总监格尔哈茨介绍说，参加演习的一万多名北约国家士兵，将演练实现准备好的各种情景，也包括地面行动，例如“从一个机场疏散”。显然，美国及盟国军队2021年夏自喀布尔机场撤退的混乱场面令人记忆犹新，这一内容因此被纳入演习。其他项目还包括：空中支持地面部队、对敌方战斗机的空战以及北约轰炸机拦截中程导弹。为此，美国派遣了最先进的F-35隐形轰炸机参演。

据阿诺德透露，北约还将操练在北海上空阻击地方潜艇或船只，“敌人也可能从不属于陆地的地方进行攻击”。

说到“敌人”，眼下很多人首先会想到正在侵略乌克兰的俄罗斯。不过，空军总监格尔哈茨之前在柏林向媒体介绍“空中卫士23”军演时，尽量不明确提及这个“来自东面的敌人”的名字。

美国驻德国大使古特曼（Amy Gutmann）则更加坦率。“它（演习）将毫无疑问地证明北约的盟军作为第一反应者的敏捷性和迅速性。”这位女外交官说：“如果哪一位世界领导人没有注意到这一联盟的精神，也就是这一联盟的力量，我将感到非常惊讶"，她补充道："这也包括普京先生。"

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