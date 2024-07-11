北约峰会重炮批中国 匈牙利倒戈指“反华”

北约75周年峰会连续两天以强烈措词批评中国。美国总统拜登警告，北京将为支援俄罗斯以及在南海、台海的行动付出代价；中国外交部长王毅则表示“绝不接受”北约批评，称中国为世界上纪录最好的大国。

（德国之声中文网）北约（NATO）本週在美国举办75週年峰会，继週三（7月10日）共同发表了《华盛顿宣言》 ，把中国称为俄乌战争“关键的纵容者”（decisive enabler）后，包含美国总统拜登（Joe Biden）、北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）等人在峰会最后一天也公开批评北京。

拜登週四在记者会上说，北约必须确保习近平明白，削弱太平洋区域及欧洲“是要付出代价的”。

他重申，盡管中国并未直接向俄罗斯军队提供武器，但“如果中国向俄罗斯提供资讯和能力”，就不会在经济上从欧洲受益。

拜登称，习近平相信中国的市场足够大，可以吸引包括欧任何国家到当地投资，以换取欧洲的承诺。但他指出，如果中国继续为俄方提供帮助，“我们的一些欧洲朋友将减少相关投资”。

美国总统拜登11日在北约峰会结束后出席记者会 图像来源: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

斯托尔滕贝格也表示，“我们谈论的是独裁政权，中国正在压迫自己的人民，在香港镇压民主声音。在南海采取更加强硬的行为，威胁邻国，威胁台湾。”

斯托尔滕贝格主张，北京“在不透明的情况下进行大规模的军事建设，并大力投资新型现代化飞弹和核武”，并点出中国与白俄罗斯军队近期在波兰边境进行的联合军演，显现出“独裁政权如何持续深化结盟”，且行动区域更加靠近北约。

此前，斯托尔滕贝格指出，这是北约32国第一次这么形容中国。他说，是否对中国施加制裁，要由个别成员国自行决定，但北约透过今年的峰会，已“传达出非常清楚的信息”。

联合公报内提及中俄领导人在俄乌战争前夕达成的“无止境”友好关系，并质疑中国助长俄罗斯军工产业，呼吁中方身为联合国安理会成员，有义务维护联合国宪章，停止提供军民两用科技产品给俄罗斯。

公报写道：“中国助长欧洲近代史上最大的战争，这不可能不对中国的利益与声誉造成负面影响。”

北京：绝不接受

中国外交部长王毅11日与荷兰外交大臣费尔德坎普通话时则反驳相关指控。

王毅说，中方绝不接受北约华盛顿峰会对中国进行的无端指责，“在和平与安全问题上，中国是世界上纪录最好的大国......中国同北约国家政治体制、价值理念不同，但这不应成为北约煽动与中国对抗的理由。”

王毅也呼吁北约“安守本分”，不插手亚太事务、不干涉中国内政、不挑战中方正当权益。

不过，中国驻华府大使馆回应称，中国并没有提供武器各冲突各方，“严格管控军民两用物项”，而且中俄之间是“正常贸易往来”。中方也重申其对俄乌议题的一贯说法，主张其并非“危机制造者与当事方”，致力于促进和谈。

中国驻欧盟使团则批评北约公报“涉华内容充满挑衅、谎言、煽动和抹黑”，中国坚决反对，并已向北约提出严正交涉。

中国外交部发言人林剑週四指：“在乌克兰问题上，北约鼓吹‘中国责任’毫无道理”，并谴责北约“将手伸向亚太”，损害中国利益。

匈牙利逆风反对

盡管公报中强硬批评北京，但北约内部仍有成员国提出异议。

匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）11日在北约峰会场边受访时表示，该国在相关议题上与北约抱持不同立场，“北约是防御联盟……我们不能将它组织成一个‘反华’集团”。

此外，西亚尔托也对于乌克兰加入北约一事表达担忧，称开放基辅加入联盟不仅不会加强，反而会削弱该组织的团结性。

日前无预警前往北京与中国国家主席习近平见面的匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）10日也在社群平台X上发文，指责北约正在“偏离”维护和平的目标，“表现得越来越像战争组织”，并说匈牙利不会参与北约的乌克兰任务。

北约立场重大转变

传统上，北约较重视跨大西洋区域的安全议题，但近年逐步加强对印太地区的关切。此次联合公报较为严厉的用词，对北约而言也是重大的转变：2019年底，北约首度正式把中国视为值得忧虑的对象，但也仅仅定调为“挑战”。

公报正式发布前，华府智库哈德逊研究所（Hudson Institute）研究员奥德高（Liselotte Odgaard）向DW分析北约近年对中国态度的变化。她说，此一转变始于美国前总统特朗普时期，如今也“在欧洲起飞”。

奥德高认为，美国说服了欧洲，促使欧洲人“看到中国对欧洲、对美国整个同盟体系也都是个问题”，“随著俄罗斯和中国展开合作，（欧洲）有必要回应，加强欧洲与亚洲伙伴的合作关系”。

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美国前东亚事务助理国务卿罗素（Danny Russel）向美联社指出，这次北约联合公报的新措辞是“非同寻常的一步”，因为它除了称中国为“关键的纵容者”，同时也维持近几年对中国的定位，也就是“系统性的挑战”。

在罗素看来，今年北约峰会显示“北京欲兼顾俄国与西欧的企图有多么失败、其所宣称的中立有多么空洞”。“中国想要分而治之，反而促使欧洲大西洋地区和印太区域的关键国家之间的明显团结。”

北约携手印太盟友

今年北约峰会，日本、韩国、新西兰与澳大利亚等北约的4个印太盟友连续第3年参加，并将与北约发表联合文件，进一步深化关系。

白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）週二（9日）表示，北约与印太的伙伴将启动新的联合计划，涉及乌克蘭、人工智能、假信息以及网络安全等领域，目的是“善用高度发展的民主国家优势，因应共同挑战”。

日本首相岸田文雄在峰会前曾接受路透社书面采訪，提到俄罗斯与朝鲜之间的军事合作强化，对日本构成威胁；虽然并未直接点名中国，但是间接地对中国在俄国侵乌可能扮演的角色表达忧虑。岸田强调，日本“决意加强跟北约等伙伴的合作”，并重申“今天的乌克兰可能就是明天的东亚”。

韩国方面上週也透露，韩国总统尹锡悦希望针对俄国与朝鲜的军事合作“传达强烈信息”，并与盟友商讨如何强化合作。新西兰总理拉克森（Christopher Luxon）则称，峰会讨论聚焦于“集体努力巩固以规则为基础的体系”。

美联社引述美国和平研究所（U.S. Institute of Peace）的中国与东亚政策分析师加力克（Mirna Galic）的观点，认为北约在印太加强合作，并不代表北约会直接介入印太区域可能的军事冲突，而是容许北约能在共同关切议题上，与4个伙伴强化协调，例如共享资讯、一起发动制裁等。

不过，从中国角度看来，此举可能代表了北约的“东扩”，也让北京感到忧心。南京大学国际关系学院执行院长朱锋认为，北约应该把中国视为“区域和平稳定与全球安全的正面力量”，“在当前动荡脆弱的世界上，欧洲、美国和中国应该加强全球与区域合作”。

10日，中国外交部发言人林剑回应北约峰会，他也重申中国“坚决反对北约突破‘区域性、防御性’组织的定位，到亚太挑动冲突对抗……奉劝北约为世界的和平稳定与安全多做些实事”。

加码对乌克兰援助

除了关切中国，今年北约峰会最重要的议题仍是对乌克兰的军事援助。北约各国领袖决定未来一年内，将再筹措资金、至少提供价值400亿欧元的军援给乌克兰。

美国总统拜登说，北约成员国有必要提高军工产业生产，追上俄罗斯制造武器与弹药的步调。“我们不能容许北约落后……我们可以、也将会捍卫北约每一寸领土。”

德国总理肖尔茨也强调北约支持乌克兰的重要性。他称：“德国是北约在欧洲最大的成员国，这赋予我们非常特别的责任，我也要非常明确地在此表示，我们会履行这一责任。”

乌克蘭總統泽连斯基感谢北约各盟友加碼提供战斗机、防空系统等装备。他也再次呼吁各国持续并尽快提供支持；据乌克兰媒体引述，他形容乌克兰等待军援有如“妈妈等著孩子放学”的时候，但孩子“总是找理由晚点来”。

至于乌克兰何时能成为北约成员国，北约秘书长斯托尔滕贝格说，现在还言之过早，但目前正坚定朝此目标前进。“我只能说，我们正在与乌克兰一同前行，距离其获北约成员身分越来越近，我们也在透过实际行动实现这件事。”

乌克兰总统泽连斯基9日在北约峰会场边参加里根研究所举办的活动。 图像来源: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

（综合报道）

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