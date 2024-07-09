北约峰会提中国议程 北京支持俄罗斯引批评

北约高峰会9日于美国华府举行，俄乌战争也预期将成为峰会上的重要议题。与会的匈牙利总理欧尔班刚结束访华行程的，立场格外引发关注。美国高阶官员也透露，中国将是这场北约峰会的讨论话题之一。

（德国之声中文网）北约（NATO）从週二（7月9日）开始，于美国华府举办为期3天的高峰会，纪念该组织成立75週年，31个成员国领袖以及乌克兰、日北、韩国、澳大利亚及欧盟等领导人均将出席。

美国国安委员会欧洲事务高级顾问卡彭特（Michael Carpenter）8日在北约峰会简介记者会上表示，盡管俄罗斯是北约的主要威胁，但中国一直在一系列军民两用产品上，直接向俄罗斯国防工业基地提供支持，间接对欧洲安全造成长期威胁。因此北约在会议中也将围绕中国问题进讨论，并把部分威胁反映在会后公报中。

中国外交部发言人林剑8日週一则批评，北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，一面声称是区域性、防御性组织，一面不断“越界扩权、突破防区、挑动对抗”，“是威胁全球和平稳定的真正风险源”。

卡彭特在记者会上也被香港凤凰卫视记者问及，随著北约扩大和亚洲盟国的合作，该组织的“第五条款”（共同防御条款）是否将扩大至亚洲。

卡彭特则否认相关说法，并表示北约与印太伙伴之前存在许多共同利益，涉及网络安全、打击虚假信息与建立国防工业基地，但他强调：“北约并未向印度-太平洋地区扩张......北约所有的防御和威慑能力都位于北约盟国境内的欧洲大西洋地区 ”。

卡彭特补充：“这并不意味著我们（北约与印太国家）不应该交谈；事实上，恰恰相反。我们应该尽可能多地合作和交谈，分享对威胁的看法。”

盡管当前除了土耳其外，尚无其他亚洲国家正式加入北约，日本、韩国、澳洲和新西兰自2022年俄乌战争开始后，多次参与北约峰会。

北约政策规划负责人贝尔蒂（Benedetta Berti）表示，印太伙伴连续第三年出席会议，是对欧洲-大西洋和印太地区安全日益紧密联系的认可。她也指出，北约在2022年曾称中国对欧洲-大西洋地区的安全构成“系统性挑战”，此有必要对这些挑战是什么来进行审查。

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匈牙利立场引关注

值得注意的是，匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）在前往华府参加北约峰会前，分别造访了乌克兰、俄罗斯及中国，引发欧盟不满抗议。

对此，卡彭特回应指，欧尔班出访对于推动俄乌和平进程“没有建设性......当然对乌克兰没有帮助”。

史托腾伯格则强调，欧尔班的莫斯科之旅并不会改变北约援助乌克兰的共同目标。他在接受美国媒体采訪时说：“对我来说重要的是，所有盟友都同意我们需要为乌克兰做更多的事情，包括北约将为乌克兰提供的新培训和援助，以及长期承诺。”

中国外交部週一称，习近平赞赏欧尔班为推动政治解决乌克兰危机所做的努力，并重申中方在俄乌议题上的一贯主張；克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦说，俄方对欧尔班“为澄清俄罗斯和乌克兰在解决冲突问题上的立场”所做的努力表示赞许。

北约如何支持乌克兰？

卡彭特提及，本次峰会将宣布支持乌克兰的新措施．且预计会在德国成立新的北约军事指挥部，协助乌克兰发展未来部队。

此外，北约盟国将宣布向乌克兰提供安全援助承诺，其中涉及在明年提供基辅400亿欧元的支持，并任命一名北约文职人员担任该组织驻基辅的高级代表，作为北约和乌克兰政府联系窗口。

卡彭特称，北约峰会将向普京发出强烈信号，“如果他认为自己能够比支持乌克兰的国家联盟坚持的更久，他就大错特错了”。

对于俄罗斯在8日晚间对乌克兰发动大规模攻击，造成多人死伤一事。卡彭特则称将在加强乌克兰防空系统方面采取更多行动。



欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美国国务院、路透、南华早报等）

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