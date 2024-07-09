北约峰会彰显实力　欧美政局均有挑战

北约32国峰会旨在彰显力量与团结。不过，欧洲仍有不确定感，其中也包括美国总统大选特朗普是否再次当选的因素。

（德国之声中文网）北约32国领导人本周齐聚华盛顿，庆祝该组织成立75周年。即将离任的秘书长斯托滕贝格向DW表示，这是史上最成功、最强大的联盟。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，北约的确重获活力。面对家门口的这场战争，北约作出坚决回应。盟国逐渐扩大了对乌克兰的军事和资金支持，尽管基辅并非该组织成员。

50万可战斗兵力

北约已制定自身防御的新计划，向靠近俄罗斯的前线国家派遣更多士兵，如今欧洲可作战部队已达到50万人。此外，新成员国瑞典和芬兰也加入北约，这是两个拥有现代武装力量的强大民主政体。

北约国家如今将增加防御投资。斯托滕贝格表示，2021年，将GDP的2%用于防御的国家已从9个增加到23个。他说，这是一个创下纪录的数字。

拜登能否连任

华盛顿的此次峰会因此旨在发出力量与团结的信号。不过，美国内政则给此次峰会带来阴影。拜登在选战中的表现引发对他本人的质疑。如果特朗普当选则对欧洲来说也带来不确定因素。

特朗普任总统时曾威胁要让欧洲人为美国的保护买单。新近的选战中，他则表示，达不到北约规定GDP的2%用于防御的国家，任由俄罗斯对其为所欲为。

跨大西洋关系的风险

不过，德国国防部长皮斯托里乌斯今年早些时候向DW表示："美国人对于北约联盟的价值知道得很清楚。谁都知道，如果跨大西洋关系出现问题，其自身地缘政治和战略利益将面临风险。"

如今，北约达到2%标准的成员国增加。不过，欧洲外交关系委员会专家鲁德（Majda Rude）向DW表示，仍有9个国家的防御开支低于其GDP的2%，其中包括加拿大、意大利和西班牙。

北约国家对乌克兰提供大力支持，但该组织未向该国发出加入的邀请 图像来源: Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/picture alliance

协调对乌援助的新司令部

此次峰会上，北约领导人将批准一项计划，允许北约主导协调对乌克兰的安全援助及培训，以应对若特朗普上台、美国停止对乌援助的忧虑。

斯托滕贝格表示，这将使对乌援助在未来数年里更稳定。北约也将在德国威斯巴登成立一个新的司令部，有来自盟国和伙伴国的近700名工作人员。

北约未向乌克兰发出加入的邀请，这一议题在该联盟内部仍具有高度争议性。

欧洲政局的挑战

德国马歇尔基金会专家莱塞（Ian Lesser）表示，在对基辅的军援方面，美国仍扮演极其重要的角色。他表示，加在一起，欧洲盟国对乌克兰的军事支援或许大致与美国相同。

而欧洲自身目前在政治上也面临分裂的风险。法国刚刚举行议会第二轮选举。德国也面临极右翼势力上升。英国首相则刚刚易人。专家莱塞表示，大西洋两岸都存在整体上的政治不确定气氛。

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