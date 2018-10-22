北约展开冷战后最大军演

（德国之声中文网）北约週四（10月25日）在挪威展开为期两週，冷战后最大的军演。总共有来自31国的5万名军人，10,000量战车，250架战机及65艘战舰参与。这场军演预计在挪威及其领空和附近海域进行。

2018三叉戟联合军演是为了测试并训练北约的「多国高度戒备联合特遣部队」（Very High Readiness Joint Task Force）及接续部队（follow-on force)。此快速反应部队（rapid reaction force）是北约反应部队的一支。如果成员国遭受攻击,数日内部队就可协助防御。

「多国高度戒备联合特遣部队」是因应2014年俄罗斯併吞克里米亚，及俄罗斯支持乌克兰分裂主义份子而成立的。美国海军元帅佛哥（James Foggo）向媒体表示，美国依旧严守北约第五条成员国应互相协助防御的规定。

北约军演触怒俄罗斯

俄罗斯虽有受邀观赏军演，但其国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）仍于週三（10月24日）指控北约的军演为「具攻击性的军事行动。」他强调：「北约的军演，已经达到冷战后最高峰。」

莫斯科近一步形容,北约的军演为反俄罗斯的行为。俄罗斯驻挪威大使馆週四（10月25日）称,「即使北约强调这场军演纯属正常防御，此举仍充满挑衅意味。」

德国国内反弹

德国国内对这场军演同样有反弹声浪。德国左翼党党主席巴尔驰（Dietmar Bartsch）抨击，这场军演「非常愚蠢，危险且对俄罗斯挑衅意味十足。」

他在接受德媒新奥斯纳布吕克报（Neue Osnabrücker Zeitung）访问时説：「由于美国总统扬言退出《核不扩散条约》，此时触发战争的可能性，比过去很长一段时间都高。」

此次军演主要以测试盟军是否足以在挪威受假想敌攻击后，协助其击退敌人。德国此次派遣了约1万名军人，4千台战车，数量战机和三艘战舰参与军演，成为第二大参与国。

杨威廉/夏立民（法新社、美联社、德新社）