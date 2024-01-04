北约：将帮助成员国购置一千枚爱国者导弹

（德国之声中文网）北约军购支持中心（NATO's Support and Procurement Agency）表示，他们将协助德国、荷兰、罗马尼亚和西班牙等北约成员国购置爱国者导弹。来自军工圈的消息称，这项购置导弹的计划价值大约为55亿美元。

与北约签署购买合同的另一方是德国军火公司Comlog，位于巴伐利亚州。根据这个合约，该公司将生产导弹、其配件以及测试系统。目前Comlog只拥有维护和修理防空导弹的设备。

爱国者防导系统一般都是在美国生产，此次将生产权交给德国是一次例外。俄乌战争爆发后，德国已向乌克兰提供了两套美制爱国者防导弹系统，它可以远距离摧毁敌方战机、无人机、导弹等，乌克兰军方甚至称，爱国者防导系统能够拦截俄罗斯的超音速导弹。

这项计划还有助于北约盟友向乌克兰提供更多的防御系统。北约军购支持中心表示："购置合同的相关条件也将使其他国家从中收益，"但并没有就此进行更详尽的说明。



北约秘书长斯托尔滕贝格在一份声明中表示："俄罗斯对乌克兰城镇和平民发起的导弹及无人机袭击再次显示，现代化的防空系统是何等的重要。增加弹药产量是保障乌克兰以及我们的安全的关键。"作为国际组织，北约只向乌克兰提供非杀伤性的支持，但北约成员国则在以单方或多方形式向乌克兰提供武器和弹药。

乌克兰将军雅内夫对法新社表示，现有弹药仍可供移动防空系统拦截俄军下一轮大规模空袭，但中长期内，乌克兰仍需要盟友的帮助，以补充弹药库存。他表示，俄罗斯的策略就是要消耗乌克兰的防空系统。

上周五开始，俄罗斯对乌克兰发起了战争爆发以来最大规模的空袭，截至目前已经造成四十多名平民丧生。周二凌晨，俄军对乌克兰首都基辅和第二大城市哈尔科夫发动空袭，造成至少五人丧生，130多人受伤。进入冬季以来，长达一千公里的前线上，俄乌双方陷入了僵持状态。

（美联社，德意志电台）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。