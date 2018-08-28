北约将举行冷战后最大规模军演

（德国之声中文网）将于10月25日到11月23日在挪威举行的此次军演，旨在演练北约在"同盟受打击"情况下做出反应的能力，就是说，在北约29个成员国中任何一个受到敌对方攻击的情况下，其他同盟国必须提供援助。

以此为目的的强度较大的军事操演，在冷战结束后已经很长时间没有进行了。2014年俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛后，北约改变了自己的战略。波兰以及立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚这三个波罗的海沿岸的北约成员国愈发感觉受到强大邻国俄罗斯当前政策的威胁，因此要求北约加强军备，提高威慑能力。

"不针对某个国家"

布鲁塞尔北约总部强调，"三叉戟"并不是针对来自俄罗斯的可能打击进行的演习。北约一位发言人对德新社表示，此次军演是要演练共同防御某一假想敌，"设想的情境和训练并不针对某一国家"。

不过在非正式场合，北约官员还是承认，演习在一个与俄罗斯接壤的国家举行绝非偶然。他们还指出，一段时间以来，俄罗斯又开始为大规模冲突训练军队。据莫斯科官方消息称，不久前在西伯利亚举行的代号为"东方"（Wostok）的大型军演，有30万名士兵参加。

据北约透露，"三叉戟"军演的第一阶段中，德国、意大利和英国等组成的"南方力量"将对来自"北方力量"的进攻做出反击；后者由美国、加拿大和挪威等国组成。第二阶段里，将变化阵营组合。作为北约的伙伴国，瑞典和芬兰也将参加此次军演。

据北约官员介绍，上一次规模超过今年"三叉戟"的军事演习，还是在苏联解体后的1991年进行的。当时还有名为"部队重返德国"（Return of Forces to Germany，缩写为Reforger）的系列演习，参加人数最多时为125000人。

2002年举行的代号为"强大决心"(Strong Resolve)的军演，迄今被视为北约在冷战后举行的规模最大的演习，有4万名士兵参加。参加此次"三叉戟"军演的除部队外，还有130架飞机、70艘舰船和超过1万台车辆。

德国联邦国防军将在此次军演中扮演重要角色，原因是德国将在2019年初接过北约快速反应联合部队（VJTF）的领导任务。德国将有约1万名士兵和4000台车辆参加演习，其中包括100辆坦克。对东道国挪威来说，演习的后勤工作将是一大挑战。例如该国军方预计，演习期间，要为有关人员提供180万份正餐，还有660吨衣物需要清洗。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）强调，北约不希望重回冷战时期的状态。他表示，已向俄罗斯外长拉夫罗夫表达了北约对俄罗斯在海外侵略行动的担忧。两人还谈到了即将举行了北约"三叉戟"和俄罗斯刚刚举行的"东方"军演。不过斯托尔滕贝格称，他与俄外长的这一次会谈没有取得具体的进展，但他将与俄方保持联络。

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叶宣/乐然（美联社、德新社）