北约将中国定义为“体制性挑战”

(德国之声中文网) 北约30个成员国的领导人周一在布鲁塞尔举行峰会，根据德新社和路透社等媒体获得的会议闭幕声明草案，中国的行为对北约构成“体制性的挑战”。具体的表述是：“中国表现出来的野心和相应的强硬行为，给建立在规则基础上的国际秩序，以及和北约同盟安全息息相关的领域构成了体制性的挑战。”

此次布鲁塞尔峰会的主要议题是以“北约2030”为口号的重新定位。在峰会召开之前，北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 表示，北约成员国的领导人应该对逐渐在全球占据主导地位的中国制定更强有力的共同政策。

斯托尔滕贝格受访时强调，中国拥有世界第二大的国防预算，最大的海军，并且正在大规模投资新的军事设备，这些因素都会影响全球的安全。

他说：「中国并不认同我们的价值观。我们从他们镇压香港民主示威丶压迫新疆维吾尔族，以及使用现代技术来监控他们的人民等方式中看到了这一点。因此，这些因素使北约在处理涉及中国的议题时，必须制定一套政策。」

斯托尔滕贝格的言论呼应了七国集团峰会周日所发布的会後公报，内容聚焦中国的人权议题，呼吁北京「尊重人权与基本自由」，并确保南中国海的航行自由。

尽管呼吁北约各国对北京制定强而有力的政策，斯托尔滕贝格在访问中也说，在气候变迁与军备控制等议题上与中国合作对各国来说仍是很重要的。不过，他还点出，当其他国家做了中国不喜欢的事情时，北京会以侵略性的方式做出回应。

白宫：北约将推出雄心勃勃的策略

白宫周日在北约峰会前夕发布声明表示，北约成员国的领导人将推出一套「雄心勃勃」的策略，以确保该联盟在2030年之後能继续维护北约联盟国人民的安全。

声明指出，北约30个成员国将同意修订北约的「战略概念」，以指导该联盟「应对不断变化的战略环境，其中包括俄罗斯具侵略性的政策和行动；中国对北约的集体安全丶繁荣和价值观构成的挑战；以及像恐怖主义丶网络威胁和气候变迁等跨国威胁。」白宫称，新的战略概念将准备在2022年的北约峰会上通过。

此前，路透社曾在报道提到，北约的战略概念预计将首次把中国的军事崛起作为一项挑战。北约成员国领导人将批准一项新的网络防御政策，以加强协调，确保北约有能力应对日益频繁和严重的威胁。

白宫在13日的声明中补充道，北约成员将依靠「值得信赖的下一代电信网络供应商」来加强网络防御的能力。此外，北约领导人还将确保该联盟维持「技术优势」，并通过一项「气候安全行动计划」，具体的行动包括减少军事活动和军事设施产生的温室气体。

斯托尔滕贝格盼拜登重振北约

俄罗斯丶气候变迁丶阿富汗和新技术是为期一天的北约峰会上将讨论几个主题。这次峰会还将针对被称为「北约2030」的联盟改革目标达成共识，北约秘书长斯托尔滕贝格将提出北约在中期内可以实现现代化的九个领域，包括为军事行动提供更多盟军联合资金。然而，法国已经对该提案表示关切，担心它将占用国家军事优先事项的资金。

斯托尔滕贝格13日坦承，在美国前总统特朗普执政期间，北约盟国之间进行了一些 「具挑战性的讨论」。但他说，该联盟仍然是「极其强大和有力的」。

特朗普任内经常抱怨其他北约成员国没有为共同的防务负担支付公平的份额，他甚至曾扬言离开北约但斯托尔滕贝格周日表示：「我们现在有一位美国总统，他坚定地致力于北约和欧洲的安全，并准备对北约进行更多投资。」

(路透社、加拿大广播公司)

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