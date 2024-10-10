北约宣布将于下周一开始年度核演习

北约将于下周一开始其年度核演习。演习不会使用任何实弹，但据称将模拟战机携带美国核弹头的任务。

（德国之声中文网）北约新任秘书长吕特周四（10月10日）宣布，北约将于下周一开始其年度核演习，此次演习背景是俄罗斯总统普京强化核威胁言论。

北约官员表示，演习包括F-35A战斗机和B-52轰炸机，它们将是来自13个国家的约60架飞机的一部分。演习由比利时和荷兰主办，代号为 "坚定正午"。

"在一个不确定的世界里，测试我们的防御能力并加强我们的防御至关重要，这样我们的对手就知道北约已准备好了，并且能够应对任何威胁。"吕特在伦敦与英国首相斯塔默和乌克兰总统泽连斯基会晤后表示。

演习不会使用任何实弹。但据官员称，约2000名参加演习的士兵将模拟战机携带美国核弹头的任务。

据悉，演习将于下周一开始，并持续约两周时间。

自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，普京多次警告西方，可能会出现核后果。 图像来源: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/dpa/picture alliance

自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，普京多次警告西方，可能会出现核后果。 今年9月他宣布，即便俄罗斯遭到常规导弹袭击，俄罗斯也可能会使用核武器，并表示莫斯科会将任何由核大国支持的攻击视为联合攻击。

北约官员强调，这次演习并不是对莫斯科最近声明的回应，"坚定正午"年度演习已持续进行了十多年。

北约助理秘书长、防务政策和规划负责人拉普斯利（Angus Lapsley）表示，北约目前非常专注于确保其核威慑具有可信度和可靠性。

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。