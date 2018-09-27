北约大规模军演在即 德国扮演中坚角色

（德国之声中文网）德国联邦国防军参加名为"三叉戟"的北约大型军演，将耗费德国纳税人约9000万欧元的资金。据德新社援引国防部提供的数字，其中约一半付给东道主挪威，用于支付人员的饮食、野战营地等花费。其余部分是大批人员、物资的运输费用。

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下周四（11月1日）开始在挪威举行的北约此次大规模军演意在向俄罗斯传递威慑信号，并演练北约在"同盟受打击"情况下做出反应的能力。在北约29个成员国中任何一个受到敌对方攻击时，该军事同盟即可宣布出现"同盟受打击"的情况，其他同盟国必须提供援助。

此次军演参演人数约5万，是冷战结束以来规模最大的一次。德国将有约1万名士兵参与，其中8000名在挪威实地参加演习。德国联邦国防军在参演人数上位居第二，仅次于东道主挪威。

柏林有意出头

德军如此大力参与，主要原因是，德国将于2019年接过北约高戒备联合特遣部队（VJTF）的领导任务。这支部队是在乌克兰危机期间组建的，是北约针对俄罗斯威慑战略的一个组成部份。2014年以来，俄罗斯再次成为西方军事同盟关注的重要对象。

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那一年，俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚半岛，并开始支持乌克兰东部亲俄分离主义分子。自此，波兰以及波罗的海沿岸国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚将俄罗斯视为一个反复无常的危险邻国。

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对德国来说，这次演习也是向特朗普表明柏林愿意为欧洲的安全承担更多责任的机会。特朗普自上任以来，一直要求德国政府提高国防支出，甚至威胁表示，如果欧洲盟国在这方面不做出更大努力，美国将考虑退出北约。

德国国防部一名发言人就联邦国防军在"三叉戟"军演中的重头戏对德新社表示："德国在此有意识地扮演一个领军角色"。他说，此次演习的根本着眼点是国际层面的合作，"这是一个高要求的任务，尤其是在来自很多国家的部队大范围协同合作的情况下。"

叶宣/凝炼（德新社）