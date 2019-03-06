北约外长齐聚华府 蓬佩奥警告中俄威胁

(德国之声中文网) 蓬佩奥周四 (4月4日) 向出席北约外交部长会议的成员发出警告，表示北约成员国必须针对俄罗斯与中国所带来的威胁，做出适当调整。 他说: 「俄罗斯的侵略性、网络攻击以及对能源安全的威胁，以及中国的策略性竞争都是我们必须留意的潜在威胁。 」

蓬佩奥在会后记者会也表示，因有成员在会中提到该应对俄罗斯近期的海外军事扩张，北约认为俄罗斯必须将军队撤出委内瑞拉。 然而，委内瑞拉的外交次长周四对外表示，只要有需要，委国将允许俄罗斯军队持续驻点该国境内，甚至可能让俄罗斯增加军队人数。

此外，北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 也呼吁俄罗斯释放他们所扣留的乌克兰战车与军队，强调北约各国已同意提供非会员国乌克兰与格鲁吉亚更多军事支持，包含强化监视能力、提升海军及海防战力、 进行联合军演及分享信息。

俄罗斯与中国的不当行为

斯托尔滕贝格表示俄罗斯违反中导条约是该国一贯的做法，并强调北约没有打算在欧洲境内设置从地面发射的核子飞弹。 此外，蓬佩奥则说北约也该应对来自中国的网络威胁，这其中包含中国政府透过电信巨头华为的设备来进行间谍行动。

美国政府曾表示，不会与使用华为设备的国家合作，但此言论与不少欧盟国家的立场不同。 然而，蓬佩奥周四重申北约或美国都无法将所有信息分享给使用华为设备的成员国。 他说: 「我们已清楚表明由于潜在风险太高，美国无法再与使用华为设备的盟国分享机密讯息。 」

共同承担北约支出

此外，美国已多次要求所有北约成员国遵守该组织的国防预算规定，也就是贡献2%的国民所得作为北约防禦预算。 然而，不少欧盟国家仍无法达成该目标。 美国总统特朗普曾要求北约成员国贡献超过2%的国民所得作为北约的防禦预算，并特别强调德国对北约做出的贡献不足。

斯托尔滕贝格指出，虽然德国已针对此议题进行改善，但所有北约成员国仍需做出更多贡献。 他强调: 「包含德国在内的所有北约成员国都必须投入更多资源，并共同承担北约的国防花费。 我们这么做并不是为了讨好美国，而是为了应对一个更无法预期的国际秩序。 」

杨威廉/罗法 (路透社/美联社)