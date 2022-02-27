北约在挪威举行大规模军演

（德国之声中文网）应德新社询问，挪威军方发言人表示，此次有德国和众多其它北约成员国参与的军演已从周一（3月14日）拉开帷幕，预定4月1日结束。本周主要演习活动在水上和空中进行。

参演的英国 "HMS Albion" 登陆舰公布了显示北约盟国舰船如何在欧洲北海汇合的图片。上周，来自北约参演各国的大量物资先期运抵挪威。此次演习的准备期长达数月。

《冷静反应》每两年在挪威寒冷季节举行一次。北约秘书长斯托尔滕贝格便来自该国。迄今，由挪威组织的该演习与取名《精彩跳跃》（Brilliant Jump ）的另一北约军演衔接。据挪威军方提供的消息，参加本年度《冷静反应》演习的有来自27个北约国家及伙伴国的约3万名官兵，包括陆、海、空部队。

挪威一再强调，此次《冷静反应》军演不是对俄罗斯攻击乌克兰的反应，而是一次计划已久的联合防御演习。俄罗斯拒绝应邀以观察员身份参加。

（德新社）

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