北约商讨援乌五年计划

（德国之声中文网）五名外交人士对德新社表示，斯托尔滕贝克相关建议的目的是让北约在援助乌克兰的问题上扮演更为直接的角色，同时也是为了缓解在军援乌克兰方面对美国的过度依赖。相关计划显示，北约将部分接管所谓拉姆施泰因小组的工作。拉姆施泰因小组由美国主导，主要任务是协调西方国家对乌克兰的协助。

一般认为，本周三开始的北约外长会议上，各方将就斯托尔滕贝格提出的建议展开讨论，以便在今年七月美国举行的北约峰会之前，完成一揽子计划的制定。迄今为止，为了避免进一步激化同俄罗斯的紧张关系，北约只向乌克兰提供非杀伤性武器。而多数北约成员国则单独向乌克兰提供武器。欧盟也对军援乌克兰的计划提供资助。

来自外交圈的消息称，北约内部已逐步达成共识，即为军援乌克兰奠定长期持久基础的时机已经成熟。原因之一也是出于对美国的失望：美国总统拜登虽然为军援乌克兰制定了金额巨大的一揽子计划，但该计划却迟迟不能得到国会的批准。而今年十一月的大选中，一旦特朗普重新入主白宫，美国甚至有可能会全面叫停对乌克兰的援助。外交人士表示，作为北约军援乌克兰计划的一部分，北约有可能会启动一项北约自己的乌克兰使命，至少相关人员是否会进入乌克兰境内执行使命，目前则还没有定论。德国对此持强烈的保留态度。

相关外交官强调，有关援乌计划的讨论目前尚处于初始阶段。价值一千亿的援助计划能否获得通过，以及这笔款项从何而来，目前都还没有定论。除此之外，北约各项计划必须获得32个成员国的全票通过方可形成决议。

布鲁塞尔北约外长会议前夕，乌克兰总统泽连斯基再度呼吁西方向乌克兰提供更多的防空系统。泽连斯基在X上发布推文写道："俄罗斯正在对乌克兰全境的村庄和城镇实施恐怖袭击，尤其对前线和边境地区的空袭尤为严重。如果乌克兰能够获得可靠的防空系统，俄罗斯的恐怖行径就将无法得逞，民众生命和城镇安全就能得到保障。乌克兰人手中拥有的'爱国者'导弹已经证实，俄罗斯的恐怖行径是能够被战胜的。"

为了应对俄罗斯发起的大规模攻势，基辅已经扩展了征兵令。今后入伍年龄下限已经从27岁降至25岁。

乌克兰议会官网已经发布了相关通告。根据乌克兰的出生数据，将有大约40万出生于九十年代的乌克兰人符合征兵年龄。由于前线吃紧，今年年初，泽连斯基就已强调过增加征兵人数的必要性。

（路透社，德新社，法新社）

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