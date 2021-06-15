 北约呼吁中国加入军备控制谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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时政风云

北约呼吁中国加入军备控制谈判

在北约的年度军备控制会议上，除了美俄间的军备竞赛外，中国急起直追的核能力受到关注。北约担忧，北京无限制发展核武会带来毁灭性的可能。

NATO Secretary General Jens Stoltenberg

斯托尔滕贝格说，未来的导弹限制谈判必须包括更多国家，而不仅仅是俄罗斯。

DW.COM

美国一位高层军事官员表示，处于核武器快速发展中的中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。他警告说，美国和中国之间没有任何机制来避免误解。

美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。

美官方回应媒体报道有关中国甘肃出现的百多个导弹发射，呼吁中国不要透过发展核武展开军备竞赛。中方官媒则指出，“北京没义务回应华盛顿的猜测！”

(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周一(9月6日)在哥本哈根举行的北约年度军备控制会议上对中国建造新的导弹发射井表示担忧，表示这可能会显着提高中国的核能力。

他在给中国的一​​封信中说:「作为一个全球大国，中国在军备控制方面负有全球责任。」迄今为止，中国基本上拒绝就这个问题进行谈判。

斯托尔滕贝格提到，中国还在以不受限制和不透明的方式迅速扩大其核武库，配备更多弹头和更先进的运载系统。

他敦促中国加入国际限制核武器扩散的行列，并强调北京可以从相互限制、更高的透明度和可预测性中受益。他也申明， 这样做是「国际稳定的基础」。

斯托尔滕贝格对美国和俄罗斯达成协议表示欢迎，两国将限制其战略核武器的新裁武条约再延长5年。但他说，更多种类的武器应该加入不扩散谈判，包括人工智能等新技术。

中国核能力大增

7月底，美国科学家联合会（FAS）发表了一份研究报告，透过卫星图像发现新疆西北部哈密附近的大片区域正在建设核导弹发射井。

就在这份报告出炉的几周前，《华盛顿邮报》报道了甘肃省玉门附近有一个类似的新站点，有导弹存储或发射设施。

FAS 专家估计，总共可能有 200 多个新导弹发射井。这将比俄罗斯多，而且是美国在运营洲际导弹的数量的一半。而据 FAS 称，中国拥有大约 350 枚核弹头。美国和俄罗斯各有 4000 枚核弹头。

2019年，美国退出了1987年的《中程导弹条约》（INF），指责俄罗斯违反了双边条约。这是第一个禁止整类武器的军备控制措施，包括射程在500公里（310英里）和5000公里（3100英里）之间的地射巡航导弹。俄罗斯否认违反规则。

美联报道，随着公约的瓦解，中国继续制造这种武器，而且没有迹象表明北京倾向加入这种武器扩散谈判。

(德新社、美联社)

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