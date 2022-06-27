北约即将更新战略：俄中两国 一威胁一挑战

（德国之声中文网）外界预计北约峰会将在周三（6月29日）做出接纳新成员国的决定，以便在俄罗斯入侵乌克兰的背景下展现统一的立场。

北约秘书长斯托尔滕贝格在周二峰会开幕时表示，这一决定将是北约“威慑和防御的根本转变”。峰会召开前，斯托尔滕贝格曾表示，（接纳新成员）是“自冷战以来对北约集体威慑和防御做出的最大改革”。

美国前总统特朗普在任时期，欧洲和美国之间的关系持续紧张。但是乌克兰战争为西方联盟注入了新的动能。法国总统马克龙曾在2019年对北约做出“脑死亡”的判断，因为当时跨大西洋的紧张关系让人们对该联盟的方向产生了怀疑。

美国和北约在阿富汗长达20年的干预行动最终在混乱中结束。直到乌克兰战争爆发，再次强调了联盟的核心目标：集体防御。

西班牙首相桑切斯在此次北约峰会开幕时表示，俄罗斯总统普京对乌克兰的侵略让人们“更清楚一点”，也就是北约对未来有多么的重要。

除了新的信心，北约也对非成员国构成了吸引力。瑞典和芬兰鉴于俄罗斯的入侵，决定放弃中立并争取加入北约。

周二土耳其同意放弃对瑞典和芬兰申请加入北约的否决权，因为这两个国家在打击恐怖主义方面做出了重大承诺。

数周来安卡拉当局一直反对瑞典和芬兰加入北约。土耳其方面指控这两个国家支持库尔德工人党（PKK）和以叙利亚为基地的库尔德民兵组织人民保护部队（YPG）。这两个组织被安卡拉定义为恐怖组织。但瑞典和芬兰对此并不承认。

周三，北约还将同意在俄罗斯领土附近预置包括重型武器在内的更多设备；增加北约在东欧国家的战斗小组的人数；将快速反应部队从4万人扩大到30万人。

拥有30个成员国的北约在此次峰会上还将就北约安全任务和使命的新战略概念达成一致。这是2010年以来的首次更新。在北约未来10年的安全蓝图中，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。安全蓝图中还会提及北约应对中国日益增长的经济和军事影响力等问题上的做法。

斯托尔滕贝格说，中国不是北约的对手，但“对我们的价值观、利益和安全构成挑战”。

北约在印太地区的伙伴国家澳大利亚、新西兰、日本和韩国也参与此次峰会。这表明乌克兰战争并不是北约关注的唯一重点。

北约成员还计划承诺向乌克兰提供长期支持，包括更多的设备、物资、培训，并帮助该国摆脱对前苏联时期军事装备的依赖。

不过，北约内部也显示出紧张的迹象，因为在战争本身以及西方对俄罗斯的严厉制裁下，能源和其他必需品的价格急剧上升。对于战争将如何结束，乌克兰应该做出何种让步以实现停战，北约内部也存在分歧。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

（德新社、美联社）

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