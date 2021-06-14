北约公报点名中俄 吁盟国共同应战

(德国之声中文网) 北约在14日於布鲁塞尔召开峰会，在会後的联合公报中，北约盟国首次将中国列为安全风险，并聚焦俄罗斯的「侵略性行动」。

北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 在峰会闭幕的演说中表示：「在全球竞争的时代，欧洲和北美必须站出来反对像俄罗斯和中国这样的独裁政权。」

在长达79点的联合公报中，北约指出，中国的野心和自信的行为对基于规则的国际秩序和与北约的安全相关的领域已构成系统性挑战。该文件还概述了北约对中国日益增长的军事力量和现代化的关切。

公报写道：「中国正在迅速扩大其核武库，拥有更多的弹头和更多的先进运载系统，以建立一个核三位一体的武器系统。」

北约批评中国「不透明的」武器发展计划及其「公开宣布的军民融合战略」，并指责中国在军事领域与俄罗斯的合作。

斯托尔滕贝格说：「中国正持续接近我们。我们在网络空间看到中国的踪迹，我们在非洲看到中国，我们也看到中国在我们的关键基础设施上做出大量投资。」

斯托尔滕贝格在演说中所指的，可能是中国在非洲建设港口，以及与华为积极争取建设的全球多国5G网络的举动。他指出：「北约必须做出一个整体的应对。我们没有进入一场新的冷战，中国不是我们的对手，不是我们的敌人。作为一个联盟，我们需要一起解决中国崛起对我们安全构成的挑战。」

峰会结束后，德国总理默克尔说，北约在处理中国问题时需要寻求「平衡」。默克尔告诉记者：「如果你看一下网络威胁和混合威胁，如果你看一下俄罗斯和中国之间的合作，那你不能轻忽中国，但你也不能过度评判中国。我们需要找到正确的平衡。」

与此同时，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 警告，聚焦中国不应分散对北约核心及其他众多挑战的注意力。他强调，北约是一个军事联盟，而与中国的关系是更广泛的。他指出，这个东亚国家「与北大西洋没有什么关系」。

与俄罗斯的关系处于「冷战以来最低点」

此外，北约也在公报中聚焦俄罗斯相关的议题。公报指出：「俄罗斯的侵略行动对欧洲与大西洋安全构成威胁。」北约谴责俄罗斯继续违反「作为北约-俄罗斯关系基础的商定文件中概述的价值观丶原则丶信任和承诺」。

斯托尔滕贝格在闭幕演说中指出：「我们与俄罗斯的关系正处于冷战以来的最低点，我们将保持强大的防御能力，同时继续准备好会谈。」他强调，北约的最终目标是避免误解和争端升级。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京16日将於日内瓦举行会谈，这是拜登上任后首次出访的其中一部分。乌克兰总统泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky) 14日批评拜登对俄罗斯的态度不够强硬，称他希望在普京之前先与拜登会面。

与阿富汗的关系「没有结束」

另一个公报中的焦点是北约撤军阿富汗的後续动向。北约在公报中称，「撤军并不意味着结束我们与阿富汗的关系」，而是「一个新篇章 」的开始。此前，北约曾于4月承诺缩减其在阿富汗的行动。

北约重申会对阿富汗的国防和安全部队提供培训和支持，包括通过阿富汗国民军信託基金在防御工作上协助阿富汗。北约在公报中概述了继续与国际和区域伙伴就阿富汗问题进行对话的计划，并支持正在进行的和平进程。

支持恢复伊朗核协议

北约14日也在公报中重申，它将继续「确保伊朗永远不会发展核武器」，同时支持关于恢复2015年伊朗核协议的讨论。自从美国在2018年退出《联合全面行动计划》（JCPOA）并恢复对伊朗的制裁以来，美国和伊朗一直处于分歧之中。

美国和伊朗在4月就恢复该协议举行了间接会谈，但目前仍未达成协议。北约与有签署《联合全面行动计划》的盟国建议，「恢复和全面执行《联合全面行动计划》可以为进一步解决区域和安全问题奠定基础，包括支持核武不扩散制度」。

各国欢迎美国回归

为了减轻气候变迁对安全带来的威胁，北约同意制订一项气候行动计划，把气候变迁纳入其整体工作中。公报称，这些工作将包括国防规划丶能力发展丶民事整备和演习。

此外，许多北约成员国也对拜登首次以美国总统身份出席峰会表示欢迎，尤其是在特朗普施行4年的「美国优先」政策後，拜登再次对投入北约做出承诺。比利时首相德克罗 (Alexander de Croo) 14日表示，拜登的出现等同於更新了跨大西洋伙伴关系。他补充说：「我认为我们已经准备好翻开新的一页。」

意大利总理德拉吉 (Mario Draghi) 在欢迎拜登的同时，也以隐晦的方式挖苦了美国前总统特朗普。他说：「这次峰会是昨天七国集团会议的延续，是重建被上届美国政府削弱的基本联盟的进程的一部分。」

(路透社、法新社、美联社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究