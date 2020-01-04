 北约举行大使级紧急会议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2020

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时政风云

北约举行大使级紧急会议

鉴于美国和伊朗冲突加剧，北约成员国本周一（1月6日）召开大使级紧急会议。自伊朗精锐部队首领苏莱曼尼上周遭美国"定点清除"以来，德黑兰和华盛顿相互威胁升级。伊拉克被卷入其中。

Nato- und US-Flagge in Brüssel (picture alliance/Photoshot/W. Wei)

苏莱曼尼被美国杀害后，伊朗扬言要进行报复

（德国之声中文网）苏莱曼尼于当地时间上周五凌晨在伊拉克首都巴格达被美国导弹炸死。伊拉克议会由此作出决议，要求所有外国军队撤出伊拉克。美国总统特朗普威胁说，若伊拉克迫使美国军队撤离，就将对该国实施"前所未有的"制裁。

DW.COM

为了哀悼被美军杀害的苏莱曼尼将军，伊朗政府宣布首都德黑兰放假一天。数以百万民众走上街头，为苏莱曼尼送行。他将被安葬在他的家乡。 (06.01.2020)

在美国杀害伊朗将军苏莱曼尼（Qassem Soleimani）后，伊朗扬言报复。中国驻美大使馆因此向在美中国公民发出安全警告。欧洲各国领导人则积极介入，希望缓解紧张局势。 (06.01.2020)

德外长呼吁说服而非威胁

联邦德国外长马斯反对特朗普。在接受德意志电台采访时，这位社民党政治家表示，应致力于说服巴格达政府继续合作，而不是使用威胁。他呼吁，应以论据影响各方。他指出，为重建该国，国际社会已在伊拉克作了大量投资，而现在，所有的一切都有可能毁于一旦。

特朗普所批评的伊拉克议会的决议是否具法律约束力，尚不清楚。目前，在伊美国驻军规模约为5000人。

因局势吃紧，德国联邦国防军决定暂停向该国派出下一批教官。

专家要求欧盟采取主动

在美国和伊朗之间冲突加剧的背景下，德国外交政策协会分析家阿德巴尔（Adebahr）呼吁欧洲人采取行动。他对德意志电台表示，欧盟应提出一项旨在实现地区集体安全的自己的动议。他建议，相关讨论应在独立于美国政策的前提下进行。他指出，随着杀死伊朗将军苏莱曼尼，美国触到了一个痛点，而正是这一痛点使伊朗人众志成城。这位政治学者提醒说，在伊朗和伊拉克新近均曾发生过反对各自政府的抗议，而苏莱曼尼之死却造成了相反的情况，使那里的人们站到了一起。

 

凝炼/达扬（德意志电台）

 

 

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