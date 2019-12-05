北约为何将中国视为潜在对手

（德国之声中文网）西方联盟为何对中国的崛起充满忧虑？主要有以下八个因素：

军备：中国斥巨资发展自己的武器装备和军队建设。北京领导层十分重视军备现代化和海军现代化。北约致力于在战略核武器和洲际核导弹领域仍然保持优势地位。北约的海军舰队--主要是美军太平洋舰队，至少要与中国海军势均力敌。中国的国防预算折合大约1600亿美元，在全世界排名第二。而美国则仍然以6300亿美元的军费开支遥遥领先。

国际合作：中国在北约的对手俄罗斯那里大举购买武器装备，而作为对等条件，中国企业也出售俄罗斯天然气和石油产业急需的机械设备和基建设施。自从2014年因为吞并克里米亚半岛而受到西方国家制裁之后，俄罗斯只有在中国那里才能买到这些物资。北约带着紧张的心情注视着这两个东方大国之间的合作。

位于罗马的北约智库--北约防务学院的讲师奥扎瓦（Marc Ozawa）提出了这样一个问题："目前尚不清楚，中国和俄罗斯之间的伙伴关系会达到怎样的战略性层次，但是北约有可能会面对中俄越走越近的局面。如果这样的局面出现，它对于北约的凝聚力和内部分工又意味着什么呢？"海牙战略研究中心的一份分析报告认为，俄罗斯在乌克兰战争中运用的非对称混合战术，至少一部分是借鉴于中国解放军，中方可能参与了战术计划的制定。

通讯：美国敦促盟友一律将华为从各自的电信通讯建设中排除出去。美国担心，华为会受中国国家控制，从而进行间谍和破坏活动。美国在北约的欧洲盟国不希望直接将华为排除在5G网络建设之外，而是要提出一套全面安全标准，要求所有企业都必须遵守。而北约的任务则是，对中国企业参与电信基建的风险进行仔细的评估，并且寻找在遭受数字攻击的情况下，如何维持通讯运行的途径。美国要求各盟友拿出强硬立场，而包括德国总理默克尔在内的一些盟友就没有做到这一点。默克尔辩解道，和中国维持良好的经济关系，对于德国和其它欧洲国家来说至关重要。

基础设施：中国已经吸引了16个东欧和东南欧国家加入"一带一路"倡议，为这些国家提供利率低廉的贷款，修建基础设施，其中也包括一些北约成员国和欧盟成员国。目前受益最多的是五个西巴尔干国家，它们不是北约成员。2016年和2017年，有超过90亿欧元的资金流入这几个国家。此前一直负责欧盟扩大事务和巴尔干政策的专员哈恩（Johannes Hahn）在今年年初时曾表示，西方国家高估了俄罗斯的影响力，却低估了中国的影响力。

非洲：中国在自然资源丰富的非洲国家十分活跃，给这些国家提供条件优厚的贷款，中资企业在那里修建公路、铁路和发电厂。这些投资往往使得相关国家债台高筑，从而形成对北京的巨大依赖性。欧洲人往往在提供发展援助投资的时候，要求受援国政府达到一定的良政水平和清廉程度，相比之下，中国的国有投资方并不在意这些因素。

北极圈：北约担心，按照这样的模式，不仅在非洲，中国还会将影响力扩大到世界其它地区。2018年，中国国务院发布了一份《中国的北极政策》白皮书。尽管中国不是北极圈国家，但是仍然提出了参与北极治理的目标。中资企业希望通过大规模的投资，参与北极资源的开发利用。

波斯湾：在中东问题上，中国不知从什么时候也告别了过去几十年来一贯的相对中立立场。在"一带一路"倡议之下，中国在该地区的投资日益扩大，其影响力也随之增强，伊朗作为新丝绸之路的枢纽之一，这一发展尤为明显。北约位于布鲁塞尔总部的分析人士认为，美国和伊朗之间的敌对局面越是激化，已宣告失败的伊核协议对德黑兰发展核武器的约束力越弱，中国就越是能够轻而易举地趁虚而入。

南中国海：中国在南中国海区域提出主权要求的一些岛屿，在美国看来应该是属于其盟友的领土。中国在该地区的军事挑衅行为很有可能会演变为一场真正的冲突。北约虽然不会被直接卷入相关冲突，但是美国作为联盟中最大的国家却有可能，如果出现这种情况，其他盟国是否需要提供增援？

北约没有统一的对华政策

在一些涉及经济利益的冲突领域，北约29个成员国所面对的对手不仅仅是中国，甚至还有内部的盟友。比如在美国总统特朗普挑起的多个贸易冲突中，北约盟友就未能幸免。被美国征收高额关税的不止是中国，还有德国、法国等盟国。这有可能会迫使中国和欧洲在其它的层面上站到一起，针对美国。

法国总统马克龙已经公开表示过质疑，是否还应该把俄罗斯和中国视为传统意义上的对手。他认为更应该集中精力应对的是恐怖主义。因此卡内基欧洲基金会（Carnegie Europe）的瓦拉塞克（Tomas Valasek）认为，北约要制定统一的对华政策恐怕还需要不少时日。不过这位专家也承认，长期来看，中国可能会成为"一个比俄罗斯更大的问题，因为俄罗斯发展的速度明显慢得多"。