北约中国正式对立，警惕引来三战

政治评论员邓聿文认为，北约和中国的正式对立，让这个动荡不安的世界又增添了一对危险的矛盾，不排除引发第三次世界大战的可能。

邓聿文：“虽然北约和中国公开扛上，但目前还处于口水战阶段，关键看接下来这场口水战是否会由言辞交锋，变成行动冲突。” 图像来源: edna/imago images

（德国之声中文网）日前结束的北约华盛顿峰会公开将矛头对准中国，毫不含糊地指责中国是“俄罗斯对乌克兰战争的决定性支持者”，表示中国将为此付出代价。中国则批评北约峰会涉华言论充满挑衅谎言煽动抹黑，斥责北约是“冷战遗存、阵营对抗和集团政治产物”。北约和中国的正式对立，让这个动荡不安的世界又增添了一对危险的矛盾，不排除引发第三次世界大战的可能，如果北约成员国果真对中国实施制裁的话。

作为大西洋两岸的军事联盟组织，北约在地理上相距中国遥远，本来应该和中国相安无事。但在1999年北约轰炸南斯拉夫时，美军导弹“误击”了中国驻南大使馆，造成三名记者遇难，由此北约和中国结下了宿怨。此后，随着中美关系的改善，以及全球化的狂飙突进，中国积极拥抱西方，“误炸”带来的中国对北约的敌视被消弭，双方在亚丁湾的护航行动中甚至还有某种程度的合作。然而，两者关系的改善并未能得以持续，在美中对抗关系确立后，北约在2019年首次将中国描述为“挑战”，2022年进一步上升为“系统性挑战”，这当然是因俄乌战争的爆发中国被北约质疑站在俄罗斯一方支持后者，今年北约在华盛顿峰会上，又把中国“拔高”定性为“持续挑战北约利益、安全、价值观”的对手和威胁。

北约步步提升中国威胁程度

北约在近年一步步提升中国的威胁程度，和美国对中国的战略定位是分不开的。中国认为北约是美国遏制和围堵自己的战略工具，当美国把中国作为未来长期的最大战略敌手，也就要求北约在对抗俄罗斯的同时，将注意力转向亚洲，瞄准中国，配合美国反中，而北约不能违背美国意志，所以遂有北约亚太化，并将日韩澳新这四个亚太国家引进北约，成为北约在亚太的伙伴，参与北约的部分活动。对中国来说，北约进入亚洲，如芒在背，某种程度上，中俄军事的接近，以及中国主导上合组织的扩员并加强该组织的军事色彩，有应对北约逼近中国的考虑。

此次北约华盛顿峰会用严厉措辞指责中国通过与俄“上不封顶”的伙伴关系以及对俄军事工业基础“大规模的支持”，成为俄对乌战争的“决定性赋能者”，要求中国“停止对俄罗斯战争行为的一切物质与政治支持”，停止运送军民两用物资与武器部件等，否则，中国“不能不受到利益和声誉的负面冲击”，被认为美国成功说服它的欧洲伙伴，让北约首次将中国当作对手，在抗中上和美国步调一致。对北约对中国支持俄罗斯的指控，中国当然否认，外交部发言人回应称，俄进口武器零部件和两用物资超过60%来自美西方，被乌摧毁的俄方装备95%的关键零部件也来自西方，俄制武器72%的西方零部件来自美国公司。虽然这些数据的来源不明，但即便属实，也不太可能改变北约对中国的指控与定性

因为事情也可有另一种解释，固然，美国和欧盟关心的是中国出售给俄罗斯的军民两用物资和零部件可能被用于攻打乌克兰。但是，中俄贸易本身对俄国力的恢复和支撑一场长期作战，起到了即使不是决定性的，也是至关重要的作用。两国贸易去年高达2400亿美元，今年会更高，基本上可以填补西方国家撤出俄罗斯的空白，支持了俄的经济和国内市场的稳定，让俄在西方有史以来最严厉的制裁下没有如预料的那样垮下去。假如缺了中国这块，俄的经济能否撑到现在，确实不好讲。这还不论中国在外交和国际场域对俄支持。从这个角度看，北约给中国戴上俄对乌战争的“决定性赋能者”帽子，没有夸大其词，尽管中国宣称它和俄的贸易是正常贸易关系。

此次北约华盛顿峰会用严厉措辞指责中国通过与俄“上不封顶”的伙伴关系以及对俄军事工业基础“大规模的支持”（资料图片） 图像来源: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

北约中国的“口水战”

虽然北约和中国公开扛上，但目前还处于口水战阶段，关键看接下来这场口水战是否会由言辞交锋，变成行动冲突。也就是，北约是否如它宣称的，对中国采取惩罚措施。美国国务卿布林肯在北约峰会上明确说，北京继续给俄罗斯军事工业基础添柴火是不可接受的， 随之而来的行动包括必要的制裁，以及不允许北京在寻求改善对外关系方面取得进展。而根据美媒前些天的报道，为应对俄罗斯与欧洲东部爆发更广泛的潜在冲突，美国正在牵头，与北约官员讨论如何先发制人采取行动收回中国在欧洲拥有的一些基础设施项目，并由欧盟接手管理这些资产，从普通技术领域，到量子计算、半导体和电信等高科技领域都包括，如果爆发战争， “几乎肯定会（被欧洲国家）国有化，或者在紧急安全措施下由各国暂时接管运营控制权“，就像欧盟现在没收俄罗斯的资产一样。假如这成为事实，认为中国不会针锋相对反击，是不可能的。

此次北约峰会期间，中国与白罗斯在后者国境靠近北约东部边境举行代号为“雄鹰突击-2024”的联合军演，演习以反恐为主题，演练营救人质等科目，但也含有对北约示强的意味。北约这次之所以对中国态度变得强硬，和中白联合军演亦有一定关系，因为该军演让北约觉得，中国的军事力量已经来到北约后院。“中俄白“是否会形成某种形式的军事合作可以观察，但如果有，当然会使北约尤其是北约东欧成员国认为是一大威胁。

想象一下，假使北约以俄欧出现广泛的冲突为由要求欧盟没收中国在欧盟国家的基础设施项目，中国会如何反击？一些中国网民在看到北约对中国的强硬言辞后，认为既然北约不听中国辩解，认定中国就是在武装支援俄罗斯，那中国干脆就给北约表演一回，卖武器给俄，看看北约敢对中国怎么样。他们还拿1962年的中印战争做例子，毛当时说，国际社会老是说中国入侵印度，不打一次印度就妄背了这个说法，所以毛决定出兵印度。网民的建议当然不可能成为中国政府的决策，后者不会鲁莽到这样做，但由此也反映中国民众对北约在中俄关系上不断敲打中国的强烈不满。不过，倘若欧盟国家在北约压力下没收中国在欧资产，以惩罚中国助俄，在中国看来，这就是北约和欧盟公然与中国为敌，会激起中国国内强烈的民族主义反响，强硬要求中国政府对欧盟国家采取同等报复，包括可能放弃不向俄出售武器的立场。如果双方的对立走到这一步，将是非常危险的。

中国至今没有援俄武器，不是顾忌美国的威胁，而是同欧盟的关系。因为这样会使欧盟在抗中上完全倒向美国，从而大大增加中国的战略压力，让中国的国际处境变得更艰难。但假如欧盟国家率先对中国发难，没收中国在其本国资产，这等于欧盟对中国打了第一枪，中国也就没有必要维持对欧关系，从而公开站队俄罗斯。从中国同时对抗美国、欧盟和北约来说，也必须同俄在军事上紧密结合，否则，以中国一己之力，是不可能抵抗这个大西洋联盟集团的。一旦两大军事集团处于对抗中，目前的俄乌战争很难说不会外溢到亚洲，乃至其他地区。

中国学者郑永年前不久接受采访表示，西方说中国支持俄罗斯，中国没有支持俄罗斯，中国支持的是和平，只要主张和平，中国就支持。中国要是站队，不管站队俄罗斯，还是站队美国，第三次世界大战恐怕早就打起来了。的确，以中国目前的国力和军力，中国站队哪一边，就会加重这一边的分量。如果中国在北约和欧盟没收资产的制裁下，受愤怒所驱使而和俄结成军事一体化，在双方“你来我往“的升级对抗中，总会有某个环节或事情处理不慎，从而中国将被卷入战争，并有演变成第三次世界大战的可能，因为中国周边的火药桶太多了。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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