北约两国将向乌克兰交付米格-29 如何影响战争走向？

（德国之声中文网）作为乌克兰坚定的支持者，华沙在说服盟友为基辅提供重型武器方面发挥了主导作用。波兰方面表示，交付喷气机是北约联盟框架内的行动。此前，波兰已经向乌克兰输送了多辆德国制造的豹2坦克。
“在接下来的数天，我们将向乌克兰交付4架可全面投入使用的飞机”，波兰总统杜达（Andrzej Duda）在周四（3月16日）的一场新闻会上说。“其余的正在准备和维护中。”
波兰总统杜达3月16日说，华沙将向乌克兰交付首批4架米格-29战斗机。17日，斯洛伐克方面也跟进
据德国二台（ZDF）报道，杜达暗示希望总共向乌克兰交付11至19架飞机。
不过据路透社报道，上周当被问及华沙可能向乌克兰提供多少架米格-29战斗机时，波兰总统办公室主任斯罗特（Pawel Szrot）曾说，“肯定没有”14架那么多。
丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）周四称，关于向乌克兰交付战斗机的辩论正在进行。她说，“这是我们在（北约）联盟中讨论的事项。这是乌克兰的一大愿望。”
斯洛伐克也向基辅提供米格-29
自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰、斯洛伐克等东欧的北约盟国一直是基辅的有力支持者。继波兰之后，斯洛伐克也于周五（3月17日）宣布，将向乌克兰交付13架米格-29战机。
ZDF的报道指出，这两种情况（波兰以及斯洛伐克）涉及的将只是飞机本身，这些战机将由乌克兰飞行员驾驶。
米格-29是苏联在80年代生产的一种多用途战机。搭配不同武器装备，该机既适用于空战，也适用于轰炸机作战。
ZDF的报道也指出，这些战机已进入最后几年的运行期，但仍可以投入使用。俄罗斯和乌克兰都在使用这种类型的战机，因此对飞行员培训的要求比其他飞机低得多。波兰对其米格-29战机进行了多次现代化改造，为战机配备了西方技术。波兰是否也将转让这些技术，目前还没有公布。
乌克兰目前已经在使用米格-29战机。图为2016年11月乌克兰空军的米格-29战机在进行训练飞行
美国：提供F-16现在不在考虑之列
这已经不是波兰第一次推动向乌克兰交付米格-29战机。2022年3月，波兰已讨论过转让这种喷气机作为三方武器交换的一部分。然而，波兰这种战机的一部分来自德国，因此，想转让这部分战机必须得到德国政府授予的转售许可。而且，美国当时也不支持向乌克兰交付战机。
不过，美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）近日就该问题表态，“这些是每个国家要做出的主权决定，我们尊重其主权决定”，似乎为北约国家交付战机开了绿灯。
同时，关于美国F-16战机的问题，柯比仍然很谨慎，表示“这一点现在不在考虑之列，另一个国家宣布提供战斗机并不影响或改变我们自己对F-16战斗机的主权决策”。
乌克兰方面显然更青睐美国的F-16战斗机，曾多次希望希望盟友向其输送该款战机。
更多阅读——F-16 vs 米格29：战斗机性能大比拼
波兰要交付的战机来自德国吗？
如前文所说，波兰的部分米格-29战机来自德国。据ZDF报道，波兰在2003年和2004年从德国空军那里获得了22架米格-29，其中一些后来进入了现役库存。波兰还有其他类型的米格-29战机。目前还不清楚其中哪些将被移交给乌克兰。本周四，波兰总统杜达明确谈到了大约十几架来自前民主德国库存的米格战机，这些战机仍在波兰空军服役。
德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在3月16日表示，他不知道波兰将来自前民主德国的米格-29战机交付给乌克兰的事情。如果是这种情况，波兰必须要得到德国许可。
俄罗斯如何反应？
像其他武器交付一样，莫斯科威胁，如果西方交付战斗机给乌克兰，这将是进一步升级。
德国军事专家韦戈尔德（Thomas Wiegold）在2023年1月底接受德国之声采访时曾表示，战斗机的交付将引发更多问题。例如，为了获得空中的主动权，就需要攻击俄罗斯的防空阵地，“而这本身就是一种战争升级”，他说。另外，战斗机的维护也要复杂得多，可能需要定期飞往附近的北约基地来进行维护。
德国波茨坦大学的军事历史专家内策尔（Sönke Neitzel）则在近日接受ZDF采访时说，“俄罗斯可能威胁‘这让波兰成为战争一方’，而俄罗斯一直就是这样的反应”，但是普京不太可能因为西方交付50辆坦克而让战争升级，现在也不太可能因为四架米格-29战斗机而升级。
（路透社，ZDF等）
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹1主战坦克
德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹2坦克
豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
陆基防空系统Iris-T SLM
Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
猎豹式自行高射炮
猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
Mars II多管火箭发射系统
德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“海狸”装甲架桥车
装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。