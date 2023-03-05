北约两国将向乌克兰交付米格-29 如何影响战争走向？

（德国之声中文网）作为乌克兰坚定的支持者，华沙在说服盟友为基辅提供重型武器方面发挥了主导作用。波兰方面表示，交付喷气机是北约联盟框架内的行动。此前，波兰已经向乌克兰输送了多辆德国制造的豹2坦克。

“在接下来的数天，我们将向乌克兰交付4架可全面投入使用的飞机”，波兰总统杜达（Andrzej Duda）在周四（3月16日）的一场新闻会上说。“其余的正在准备和维护中。”

据德国二台（ZDF）报道，杜达暗示希望总共向乌克兰交付11至19架飞机。

不过据路透社报道，上周当被问及华沙可能向乌克兰提供多少架米格-29战斗机时，波兰总统办公室主任斯罗特（Pawel Szrot）曾说，“肯定没有”14架那么多。

丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）周四称，关于向乌克兰交付战斗机的辩论正在进行。她说，“这是我们在（北约）联盟中讨论的事项。这是乌克兰的一大愿望。”

斯洛伐克也向基辅提供米格-29

自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰、斯洛伐克等东欧的北约盟国一直是基辅的有力支持者。继波兰之后，斯洛伐克也于周五（3月17日）宣布，将向乌克兰交付13架米格-29战机。

ZDF的报道指出，这两种情况（波兰以及斯洛伐克）涉及的将只是飞机本身，这些战机将由乌克兰飞行员驾驶。

米格-29是苏联在80年代生产的一种多用途战机。搭配不同武器装备，该机既适用于空战，也适用于轰炸机作战。

ZDF的报道也指出，这些战机已进入最后几年的运行期，但仍可以投入使用。俄罗斯和乌克兰都在使用这种类型的战机，因此对飞行员培训的要求比其他飞机低得多。波兰对其米格-29战机进行了多次现代化改造，为战机配备了西方技术。波兰是否也将转让这些技术，目前还没有公布。

美国：提供F-16现在不在考虑之列

这已经不是波兰第一次推动向乌克兰交付米格-29战机。2022年3月，波兰已讨论过转让这种喷气机作为三方武器交换的一部分。然而，波兰这种战机的一部分来自德国，因此，想转让这部分战机必须得到德国政府授予的转售许可。而且，美国当时也不支持向乌克兰交付战机。

不过，美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）近日就该问题表态，“这些是每个国家要做出的主权决定，我们尊重其主权决定”，似乎为北约国家交付战机开了绿灯。

同时，关于美国F-16战机的问题，柯比仍然很谨慎，表示“这一点现在不在考虑之列，另一个国家宣布提供战斗机并不影响或改变我们自己对F-16战斗机的主权决策”。

乌克兰方面显然更青睐美国的F-16战斗机，曾多次希望希望盟友向其输送该款战机。

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波兰要交付的战机来自德国吗？

如前文所说，波兰的部分米格-29战机来自德国。据ZDF报道，波兰在2003年和2004年从德国空军那里获得了22架米格-29，其中一些后来进入了现役库存。波兰还有其他类型的米格-29战机。目前还不清楚其中哪些将被移交给乌克兰。本周四，波兰总统杜达明确谈到了大约十几架来自前民主德国库存的米格战机，这些战机仍在波兰空军服役。

德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在3月16日表示，他不知道波兰将来自前民主德国的米格-29战机交付给乌克兰的事情。如果是这种情况，波兰必须要得到德国许可。

俄罗斯如何反应？

像其他武器交付一样，莫斯科威胁，如果西方交付战斗机给乌克兰，这将是进一步升级。

德国军事专家韦戈尔德（Thomas Wiegold）在2023年1月底接受德国之声采访时曾表示，战斗机的交付将引发更多问题。例如，为了获得空中的主动权，就需要攻击俄罗斯的防空阵地，“而这本身就是一种战争升级”，他说。另外，战斗机的维护也要复杂得多，可能需要定期飞往附近的北约基地来进行维护。

德国波茨坦大学的军事历史专家内策尔（Sönke Neitzel）则在近日接受ZDF采访时说，“俄罗斯可能威胁‘这让波兰成为战争一方’，而俄罗斯一直就是这样的反应”，但是普京不太可能因为西方交付50辆坦克而让战争升级，现在也不太可能因为四架米格-29战斗机而升级。

（路透社，ZDF等）

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