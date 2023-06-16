北约与印太： 开设东京办事处阻力重重

（德国之声中文网）"空中卫士23"空军演习，目前正在北约领空举行，这是北约历史上迄今为止规模最大的一次空军联合演习。除北约成员国之外，瑞典和日本两个非成员国也应邀参加了军演。其中日本的参与看上去尤为非同寻常。



事实上，日本同北约的合作一直相当热络。北约秘书长斯托尔滕贝克（Jens Stoltenberg）今年一月访问东京时呼吁北约和日本加强紧密的合作关系。俄罗斯发动侵乌战争后，日本政府宣布对俄罗斯实施广泛的制裁，并对遭受战争蹂躏的乌克兰提供人道主义援助。

东京之所以这样做，也并非没有自身利益的考虑。正如斯托尔滕贝格警告的那样："今天发生在欧洲的事情，明天也有可能会在东亚重演。"而日本官员也用同样的措辞向本国民众解释东京同北约加强合作的理由。

北约设立东京联络处计划遇到阻碍

但北约和日本加强合作的一个实质性步骤，目前却遇到了问题：北约计划在东京设立在亚洲的第一个联络处，以协调北约同韩国、澳大利亚和新西兰等印太伙伴的合作。

但这一计划尚未正式对外公布，就不出意料地遭到北京的强烈批评，但意想不到是，法国总统马克龙也对该计划提出异议。

据《金融时报》报道，马克龙在斯洛伐克的一次公开演说中表示，北约必须留在北大西洋的范畴之内，"如果我们试图扩大北约的地理范畴，将是一个极大的错误。"

华盛顿智库哈德逊研究所亚太事务负责人克罗宁（Patrick Cronin）对德国之声表示，法国总统马克龙对日本的拒绝，"令日本人震惊不已"。

克罗宁表示，马克龙将设立东京联络处这样一个小问题，视为重大的外交政策转变，这种做法是"非常荒谬"的。他补充说，马克龙这样做，很可能是为了维护法国同北京的商业利益，同时又要打造避免欧洲卷入中美冲突的欧洲保护者形象。

克罗宁说，这样一来，马克龙就可以向中国兜售自己了："你们看，我在努力让欧洲与美国保持独立，避免欧洲染指亚洲地区事务。"

充当中欧关系中介人

阿登纳基金会外交及安全事务专家雷诺（ Janne Leino）曾长年在中国生活，他部分认同克罗宁的观点，但他同时也表示，马克龙的行为还有另外一种解释。雷诺说："当年涉及欧中关系的事务，中国方面都会找德国前总理默克尔协调，我认为，马克龙是想接默克尔的班，充当这种中间人角色。"

雷诺说："法国其实非常希望欧洲能够介入印太事务，但并不想以北约小伙伴的身份出现在那里。而如果欧盟参与到印太事务当中去，那么法国作为欧盟大国，当然所扮演的角色就重要多了。"

中国的警告：北约应远离亚洲

无论马克龙的动机是什么，他反对北约开设东京联络处的立场都受到了北京的欢迎。六月六日，中国外交部发言人汪文斌回应马克龙的相关表述时说到："亚洲不是北大西洋地理范畴，也不需要建立所谓'亚太版北约'，但是北约却执着东进亚太、干预地区事务、挑动阵营对抗，这到底意欲何为？"

汪文斌表示，大部分地区国家在有关问题上的态度十分明确："反对在地区拼凑各种军事集团，不欢迎北约把触角伸向亚洲，不接受把阵营对抗复制到亚洲，不允许任何冷战、热战在亚洲重演。"

最后汪文斌还向日本发出了直接警告："日本也应作出符合地区稳定和发展利益的正确判断，不要做破坏地区国家间相互信任、损害地区和平稳定的事。"

周三，北约国防部长会议前举行的一次新闻发布会上，一名中国媒体集团记者问及北约是否确有东进亚洲的意图时，斯托尔滕贝格对这种猜测予以驳斥。他说："任何人都没有这样的计划。"

但斯托尔滕贝格同时表达了加强同印太地区伙伴合作的必要性："中国大举提升军备，并对邻国发出威胁"。

为此目的，即将召开的北约峰会，也将向日本、韩国、澳大利亚以及新西兰首脑发出与会邀请。去年夏季，上述国家的首脑首次出席了马德里的北约峰会。

除此之外，北约还正在同上述四国单独展开磋商，希望将当前同上述四国的"全球伙伴"升格为"量身订制的伙伴关系"（ITTP），以便北约同这些国家开展在网络安全、新科技、气候保护以及国防工业领域的双边合作。

化被动为主动

对于中国反对北约在东京设立联络处的立场，雷诺提出了不同的建议。他说："既然马克龙认为，我们不应在东京设立联络处，因为这样会惹恼中国。那我们为什么不同中国方面就此议题展开直接会谈呢？"

雷诺认为，无论是北约，还是北京，都公开表示愿意开展对话。"双方在公开场合都不断重申开展对话的意愿，那我们为什么不进行尝试呢？"

雷诺说，如果北京拒绝了北约的对话建议，那么中国反对印太国家同北约合作也就没有那么理直气壮了。

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