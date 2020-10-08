北约不再「脑死」? 改革报告锁定中国　

(德国之声中文网) 路透社报导，根据周二 (12月1日)将公布的一份北约改革报告，指出这个大西洋联盟组织必须更加努力地思考如何应对中国及其军事崛起。

去年法国总统马克龙批评北约「脑死」，越来越多人对北约的目的和相关性感到质疑。这份「北约2030」报告在于回应这些改革呼声，并由一群号称 「智者」编写，里头包含138项建议。

根据路透社，一位看过报告的北约外交官指出，中国在北极和非洲的活动，以及它对欧洲基础设施的大量投资，令人担忧。 他说：「中国不再是西方所希望的良性贸易伙伴。它是我们这个世纪的崛起大国，北约必须适应。」

这位外交官援引报告说，北约的部分应对措施应该是保持对中国的技术优势，保护计算机网络和基础设施。不过这些建议应该不是每一项都会被采纳。

报告建议，这个由30个成员国组成的联盟还可以与澳大利亚等非北约国家建立更紧密的联系，并更多地关注中国正在发展资产的太空威慑。

北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)在报告公布前一天发表评论称，中国的崛起对 「我们的安全构成了重要挑战」。

他在记者会上敦促盟友团结应对，「中国正在大规模投资新武器，并向我们靠近，从北极到非洲。中国不认同我们的价值观......并试图恐吓其他国家。」

路透社报导，看过报告的外交官援引内容称，尽管北约没有宣布中国为对手，但会考虑把中国纳入北约的官方总体战略文件--《联盟战略概念》。

报告也建议北约外长们更经常地举行会议，并将呼吁加强秘书长作为国际调解人的作用。

北约内部歧见

成立于1949年的北约原本旨在遏制来自苏联军事威胁，但到了2020年这个组织面临着各项挑战：从对土耳其决定购买俄罗斯武器系统的愤怒，到美国质疑欧洲对自身防务的承诺，以及特朗普要求对中东有更多行动的呼吁等等。

虽然有成员国呼吁扩展北约关注焦点，然而，自莫斯科2014年从乌克兰吞并克里米亚以来，东欧盟友对俄罗斯更感恐惧。他们担心将过多的资源从北约保卫欧洲的核心任务中被转移。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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