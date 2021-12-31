 北约：不会为满足俄罗斯制造“二等成员国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北约：不会为满足俄罗斯制造“二等成员国”

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄罗斯入侵乌克兰的风险真实存在

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄罗斯入侵乌克兰的风险真实存在

（德国之声中文网）北约成员国外长周五（1月7日）通过视频会议讨论了俄罗斯在乌克兰边境的屯兵问题。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，俄军仍在继续集结。

"我们支持乌克兰。"斯托尔滕贝格说，北约不能对侵犯国家主权的行为作出妥协，北约允许每个国家选择自己的进程加入北约。

"我们准备与俄罗斯进行军备控制谈判，包括常规武器和核武器，但这必须是对等的。"斯托尔滕贝格说，"我们不能陷入这样一种局面：我们有二等的成员国，北约作为一个联盟不允许保护这些成员国。

他说，"冲突的风险是真实存在的。俄罗斯的侵略行动严重破坏了欧洲的安全秩序。"

去年12月，俄罗斯提出了一份表达不满并提出要求的清单，其中包括北约停止东扩、不吸收原苏联加盟共和国加入北约。

北约则表示俄罗斯不可以对北约成员资格拥有否决权，也不可以对北约发号施令。与此同时，俄罗斯向乌克兰边境派遣了大约10万军队。

最近，非北约成员国瑞典和芬兰的领导人表示，在俄罗斯屯兵乌克兰边境之后，他们指出，是否加入北约是本国的自决权利。

北约成员国怎么说？

在周五北约外长的会谈结束后，拉脱维亚外交部长林克维奇（ Edgars Rinkevics）称开了一个 "好会"。他在推特上说，盟友的团结、高效的集体防御和对我们伙伴的支持是应对俄罗斯咄咄逼人行为的主要手段。

他还说："我们准备与俄罗斯进行对话，但不会以牺牲我们的价值观、关键原则为代价。"

外交官们表示，在如何最好地处理俄罗斯问题上目前仍然存在分歧。一位法国政府官员告诉法新社，"俄罗斯提出对话，我们绝不能害怕，即使俄罗斯提出的建议并不都是我们可以接受的。"

对俄罗斯发出明确警告

欧盟委员会主席冯德莱恩和慕尼黑安全会议主席、前德国驻美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）等欧盟领导人呼吁欧盟更多地参与危机处理，但没有具体说明这种参与除了 "安全协调员 "之外还可能做什么。

无论如何，西方国家已经发出警告，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，将产生 "严重后果"。

美国务院称，国务卿布林肯向乌克兰外长库莱巴(Dmitri Kuleba) 保证，华盛顿 "坚定不移地支持乌克兰的独立、主权和领土完整"。

下周将有两场与俄罗斯的会晤

美国和俄罗斯两国官员定于下周在日内瓦会晤

北约-俄罗斯理事会会议将于下周三举行。这是自2019年以来首次举行这样的会议。

观看视频 01:58

俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

 (法新社、路透社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

俄乌战争一触即发 拜登誓言采取果断行动

美俄高官1月9日到10日将在日内瓦会晤，讨论俄乌局势。其后北约-俄罗斯理事会以及欧洲安全与合作组织也都将举行会议。这些动作可否扭转紧张局势？  

普京：西方抵制北京冬奥是一个错误

普京12月23日举行了年度记者会。他在会上表示，美国及其盟国对北京冬奥会的外交抵制是一个错误，其动机是为了遏制中国发展。这位俄罗斯总统还谈到乌克兰冲突、北约东扩等问题。  

忧俄军动向 北约危机部队提升战备级别

据德媒报道，鉴于俄罗斯在与乌克兰接壤边境地区大规模部署军队，北约已采取首批军事措施。俄罗斯总统普京威胁，会对“西方的侵略立场”作出“军事技术性”回应。  

相关内容

U.S. President Joe Biden speaks with Russia's President Vladimir Putin from his home in Wilmington, Delaware, U.S. December 30, 2021. Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

美俄峰会结束：拜登与普京针对乌克兰交锋没共识 31.12.2021

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

Flags of the US and Russia wave on the Mont Blanc bridge, one day prior to the US - Russia summit in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 15, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin is scheduled in Geneva for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

美俄将于1月10日举行安全会谈 28.12.2021

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

PABRADE, LITHUANIA - JUNE 07: German soldiers man a Wiesel armoured fighting vehicle of the Bundeswehr, the German armed forces, that is equipped with a TOW anti-tank weapon in a dense forest during Thunder Storm 2018 multinational NATO military exercises on June 7, 2018 near Pabrade, Lithuania. Two NATO exercises: Thunder Storm 2018, which is being hosted and led by Lithuania, and Saber Strike 2018, which is being held across the three Baltic nations and is led by the United States Army, are coinciding this week and will run until mid-June. NATO, in an initiative called enhanced Forward Presence (eFP) first launched in 2017, maintains multinational NATO battalions in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia as a defensive deterrent against Russia. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

媒体：北约司令官计划向东欧两国派遣战斗部队 19.12.2021

俄罗斯重兵压向乌克兰边境，称旨在迫使西方对莫斯科做出有约束力的安全承诺。但北约似乎不仅不予理睬，更有调兵遣将的计划。

广告

评论分析

在立场新闻被迫关闭后，在台湾的港人声援香港新闻自由

长平观察：我们想要传播，哪儿都是媒体

新年前后，香港两家独立新闻媒体《立场新闻》及《众新闻》因受压停运。时评人长平希望香港始终存在多种媒体抗争形式。  