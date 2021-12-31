北约：不会为满足俄罗斯制造“二等成员国”

（德国之声中文网）北约成员国外长周五（1月7日）通过视频会议讨论了俄罗斯在乌克兰边境的屯兵问题。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，俄军仍在继续集结。

"我们支持乌克兰。"斯托尔滕贝格说，北约不能对侵犯国家主权的行为作出妥协，北约允许每个国家选择自己的进程加入北约。

"我们准备与俄罗斯进行军备控制谈判，包括常规武器和核武器，但这必须是对等的。"斯托尔滕贝格说，"我们不能陷入这样一种局面：我们有二等的成员国，北约作为一个联盟不允许保护这些成员国。

他说，"冲突的风险是真实存在的。俄罗斯的侵略行动严重破坏了欧洲的安全秩序。"

去年12月，俄罗斯提出了一份表达不满并提出要求的清单，其中包括北约停止东扩、不吸收原苏联加盟共和国加入北约。

北约则表示俄罗斯不可以对北约成员资格拥有否决权，也不可以对北约发号施令。与此同时，俄罗斯向乌克兰边境派遣了大约10万军队。

最近，非北约成员国瑞典和芬兰的领导人表示，在俄罗斯屯兵乌克兰边境之后，他们指出，是否加入北约是本国的自决权利。

北约成员国怎么说？

在周五北约外长的会谈结束后，拉脱维亚外交部长林克维奇（ Edgars Rinkevics）称开了一个 "好会"。他在推特上说，盟友的团结、高效的集体防御和对我们伙伴的支持是应对俄罗斯咄咄逼人行为的主要手段。

他还说："我们准备与俄罗斯进行对话，但不会以牺牲我们的价值观、关键原则为代价。"

外交官们表示，在如何最好地处理俄罗斯问题上目前仍然存在分歧。一位法国政府官员告诉法新社，"俄罗斯提出对话，我们绝不能害怕，即使俄罗斯提出的建议并不都是我们可以接受的。"

对俄罗斯发出明确警告

欧盟委员会主席冯德莱恩和慕尼黑安全会议主席、前德国驻美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）等欧盟领导人呼吁欧盟更多地参与危机处理，但没有具体说明这种参与除了 "安全协调员 "之外还可能做什么。

无论如何，西方国家已经发出警告，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，将产生 "严重后果"。

美国务院称，国务卿布林肯向乌克兰外长库莱巴(Dmitri Kuleba) 保证，华盛顿 "坚定不移地支持乌克兰的独立、主权和领土完整"。

下周将有两场与俄罗斯的会晤

美国和俄罗斯两国官员定于下周在日内瓦会晤。

北约-俄罗斯理事会会议将于下周三举行。这是自2019年以来首次举行这样的会议。

观看视频 01:58 俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

(法新社、路透社)

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