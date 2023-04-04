北約警告中國勿援俄 北京要求反躬自省

（德國之聲中文網）北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）週三（4月5日）在布魯塞爾北約外長會警告，若中國軍援俄羅斯，將引發嚴重後果。

斯托爾滕貝格表示，中國若向俄羅斯提供任何致命性援助，「將是個具有深遠影響的歷史性錯誤」。他也暗示，若中國軍援俄羅斯，北約及美國將作出回應。

斯托爾滕貝格說，雖然目前為止，北約無法證實北京有向俄羅斯提供武器，但若此事成真，「中國知道這會有嚴重後果」。

北約這次也邀請澳大利亞、新西蘭、日本外長和韓國官員代表出席聯席會議，著重談俄烏戰爭，以及中國在該衝突所扮演的角色，另外也談及台灣問題、俄烏戰爭對印太地區的影響。

斯托爾滕貝格強調，北約將加強與印太地區的合作，以抗衡中國威脅。他也提議北約各國提高國防支出，盼於2024年之前實現國防支出佔國內生產毛額（GDP）的2%的目標，以因應地緣政治挑戰。

對中俄關係的隱憂

斯托爾滕貝格5日表示，北約對中俄的密切關係感到擔憂。中國至今拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，「呼應了俄羅斯的政治宣傳，並支持俄羅斯經濟」。

他指出：「在北京和莫斯科挑戰基於規則的國際秩序之際，我們繼續與彼此站在一起顯得尤為重要。」

中國國家主席習近平與俄國總統普京今年3月的「習普會」後，俄羅斯宣布將在白俄羅斯部署戰術核武；對此，斯托爾滕貝格批評，先前中俄發布的聯合聲明是「空洞的承諾」。

他強調，若普京在俄烏戰爭中獲勝，將向世界各地專制政體的領導人發出危險訊號，即他們可以通過武力實現自己的目標。與此同時，同為北約成員國、正訪華的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱已向北京表明，任何幫助「侵略者」俄羅斯的人，都將被視為「幫凶」。

2021年，斯托爾滕貝格曾表示：「中國越來越靠近我們。」去年，北約在戰略文件中更直接將中國定位為「系統性挑戰」。

北約加強印太互動

北約近期逐步加強與印太各國之間的聯繫。4日，斯托爾滕貝格在北約外長會期間說，北約與印太盟友除了一同支持烏克蘭，也要應對中國在太空、網路安全等方面的發展及行動。斯托爾滕貝格還邀請亞太4國（日韓新澳）領導人出席7月在立陶宛舉辦的北約峰會。

同日，《雪梨晨鋒報》刊登對斯托爾滕貝格的專訪，他表示澳大利亞是北約保衛台灣計劃的重要夥伴，北約需要做好應對潛在台海危機的準備，而中國若動武，對全球和歐洲的安全、經濟和貿易將產生莫大影響。

他表示，雖然北約是一個區域聯盟，但中國帶來的安全挑戰，意味著北約需要加深與印太地區志同道合夥伴的接觸，包括澳大利亞。他強調安全是全球議題，「在區域面臨的威脅是全球性威脅」。

日本外相林芳正則投書美國政治媒體Politico，該文5日以「是時候深化合作」為標題刊出，主張「歐洲和印太地區的安全保障不能再分開討論」，且鑑於當前國際形勢，需要「強化志同道合的夥伴合作」。

4月初才訪問華的林芳正直言，日本不會容忍像俄國侵略烏克蘭等「片面透過武力改變現狀」的行徑，並歡迎北約積極參與印太地區事務。

日經指出，近年來中國擴大在印太地區的影響力，北約也一直在商討是否可以在該區實施集體防禦。根據北約現階段規定，若北約國家的部隊或設施在印太地區遇襲，集體防禦原則將難以適用。

中國怎麼說？

針對北約秘書長的發言，中國駐歐盟使團發言人5日回應稱，「堅決反對北約反復對中國進行誣蔑攻擊」，主張中方在俄烏問題立場已很明確，並批評道：「北約怎麼不反躬自省，問問自己往別的國家老百姓頭上扔了多少炸彈？」

中國駐歐盟大使傅聰同日接受《紐約時報》專訪，也提到中俄關係。根據中方釋出的中文版新聞稿，傅聰說：「烏克蘭危機歷史經緯複雜。複雜問題沒有簡單解決辦法……中俄互為最大鄰國，雙方發展友好關係理所當然，一些人故意曲解、抹黑中俄關係，背後有政治目的。」

他稱中國沒有向俄羅斯提供軍事支持，主張中國「所作所為光明磊落，不像某些國家拱火澆油、大發戰爭財」。傅聰稱中歐「不存在根本利益衝突」，且雙方關係將影響國際局勢走向，需確保關係「不針對、不依附也不受制於第三方」。

《紐約時報》的英文報導解讀，傅聰試圖淡化中國和俄國所謂「無上限」友誼關係。報導指出，傅聰說此「無上限」說法僅僅是「修辭」，並稱中國在俄烏戰爭中並沒有站在俄國一方，沒有軍援俄國，也並未承認俄國併吞烏克蘭領土的企圖。

圖為中國駐歐盟大使傅聰資料照

對北約在戰略文件中將中國稱為「挑戰」，傅聰3月底接受英國《金融時報》採訪時曾表明，北約作為區域性組織，「應在界限範圍內活動」，認為北約實際上試圖在「亞太地區擴大影響力」。

傅聰認為這些發展「令人擔憂」，並敦促北約「恪守地理範圍，不要妄圖將自己的觸角擴大到跨大西洋以外的地區」，並稱作為「防禦性」組織的北約，「任何發生在其防禦區域之外的事情都與之無關」。

他表示中方正保持警惕看事態如何發展，並認為美英澳三方安全聯盟（AUKUS）和美日印澳四方機制（QUAD），都是美國試圖建立類似北約的軍事聯盟，「這只會破壞地區穩定」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。