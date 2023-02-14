 北約秘書長訪土耳其 再籲批准芬蘭、瑞典加入申請 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2023

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北約秘書長訪土耳其 再籲批准芬蘭、瑞典加入申請

北約秘書長表示，土耳其地震後，北約跟土國「站在一起」。他不忘呼籲土耳其允許芬蘭、瑞典加入北約；土國外長則透露，有可能先讓芬蘭加入。

北約秘書長斯托爾滕貝格（左）與土耳其外長恰武什奧盧16日在土耳其安卡拉會談。

北約秘書長斯托爾滕貝格（左）與土耳其外長恰武什奧盧16日在土耳其安卡拉會談。

（德國之聲中文網）北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）週四（2月16日）造訪土耳其，宣布北約將提供帳篷等物資援助土國，協助因大地震而流離失所的災民。

在與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）會談時，斯托爾滕貝格表示：「在你們需要的時候，北約跟土耳其站在一起。」他指出，這是北約成立至今，發生在成員國境內最為致命的地震，而北約將發揮「戰略空運能力」，更迅速運送援助物資。斯托爾滕貝格此行還會造訪災區，並與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會談。

北約籲土耳其批准芬蘭與瑞典加入申請

除了地震，斯托爾滕貝格不忘提及芬蘭與瑞典加入北約的申請，呼籲土耳其能批准。他說：「我持續這麼認為，現在是時候批准芬蘭和瑞典兩國加入。」

芬蘭與瑞典欲加入北約，需要所有北約成員國同意。現階段只有土耳其和匈牙利尚未批准；這兩國可能是北約成員國之中，少數在俄烏戰爭之後仍與俄羅斯保持較友好關係的國家。

匈牙利預計今年3月，針對是否批准芬蘭、瑞典入北約，舉辦國會投票。但土耳其從一開始便反對兩國加入，主張兩國收容庫爾德「恐怖分子」，還有伊斯蘭教士法土拉‧葛蘭（Fethullah Gülen）的支持者。此人遭土耳其總統埃爾多安指控為2016年一場政變的主謀。

過去幾週來，土耳其反對瑞典加入北約的態度轉趨強硬。近期瑞典爆發兩場抗議活動，第一場由庫爾德倡議者發起，第二場則是極右翼人士所推動，現場有人焚燒埃爾多安肖像和《古蘭經》抄本。

北約各國持續遊說土耳其改變立場。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）本週造訪芬蘭和瑞典時，也呼籲土耳其盡快批准兩國加入。

德國外長貝爾博克（左）與芬蘭外長哈維斯托13日在芬蘭赫爾辛基會面。

德國外長貝爾博克（左）與芬蘭外長哈維斯托13日在芬蘭赫爾辛基會面。

土耳其重申可能先批准芬蘭入北約

面對瑞典，土耳其近期找到了新的理由反對其加入北約；與此同時也釋出訊號，透露出可能會先讓芬蘭加入。

16日，北約和土耳其的聯合記者會上，土國外長恰武什奧盧說：「我們可以分別評估芬蘭和瑞典加入北約的程序。」他補充道：「土耳其對這兩國的立場，從一開始就很清楚明確。」

則表示，在他看來，批准芬蘭和瑞典加入的時機都已經成熟，但也暗示兩國分別加入的選項，或許也可考慮。他說，主要的問題不是兩國有沒有一起加入，而是能不能盡快獲批准。

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（法新社、德新社、路透社）

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