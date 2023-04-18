北約秘書長挺烏入會 德國防長：還不是時候

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）週四（4月20日）在談話節目上表示，若要決定是否讓烏克蘭加入北約，現在為時過早。「門是打開了一條縫，但現在還不是決定的時候。」他認為，戰爭仍在肆虐之際，還不能認真討論這個選項。

皮斯托里烏斯說，針對烏克蘭能否加入，北約下一步的任何動作都必須審慎考慮。他表示：「決定時應該保持著頭腦冷靜、內心熱情，而不是反過來。」

北約秘書長突訪烏克蘭

同一天，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突然現身烏克蘭首都基輔，並對烏克蘭加入北約表達了支持：「烏克蘭的未來存在於歐洲-大西洋的大家庭裡，存在於北約裡，這一點所有盟友都同意的。」

自俄烏戰爭爆發以來，這是斯托爾滕貝格首次造訪基輔，且事先並未對外公佈行程。他除了向犧牲於戰場上的烏克蘭士兵表達敬意，也參訪了基輔市中心廣場展出的俄羅斯軍事裝備。

在聯合記者會上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「如今，北約各國和烏克蘭的大多數人都支持我國加入聯盟，是時候做出適當決定了。」

烏克蘭有望加入北約？

此前，斯托爾滕貝格已邀請澤倫斯基參加今年7月在立陶宛舉辦的北約峰會。他20日表示，烏克蘭加入北約一事，將是該峰會的重要議程。

去年9月，俄羅斯總統普京聲稱併吞了烏克蘭4個地區，澤倫斯基隨即宣布烏克蘭正式申請加入北約。當時澤倫斯基說，事實上（de facto）烏克蘭已經證明與北約的準則可以相容，因此現在要讓此事在法律上（de jure）成真。

儘管如此，烏克蘭加入北約的前景至今尚未明朗。今年4月初，立陶宛國會一致通過決議，欲在7月的峰會上正式邀請烏克蘭加入北約。

不過，英國《金融時報》4月初曾引述知情者說法稱，北約內部對於烏克蘭如何加入北約，存在立場分歧。立陶宛、波蘭等國認為，應在7月峰會上提供烏克蘭加入北約的「政治路徑」（political path），但美國、德國對此持保留態度，主張短期內應專注於軍事、財政與人道支持，先幫助烏克蘭打贏勝仗。

20日，就在斯托爾滕貝格抵達基輔之後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）重申了俄國的立場，稱如果烏克蘭加入北約，俄國的安全將受到威脅。他表示，俄羅斯「特別軍事行動」的重要目標，就是要阻止此事發生。

此前，俄羅斯曾多次批評「北約東擴」，中國在此事上也與俄國同一陣線，要求西方「重視和妥善解決」俄國的訴求。對此，前美國總統克林頓（Bill Clinton）曾駁斥「北約擴張是戰爭主因」的論點，認為如果北約未擴張，和平可能更早被打破。

俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

（德新社、法新社、路透社、美聯社、《金融時報》）

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