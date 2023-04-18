 北約秘書長挺烏入會 德國防長：還不是時候 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北約秘書長挺烏入會 德國防長：還不是時候

20日，北約秘書長突然造訪烏克蘭，並表態支持烏克蘭加入北約。同一天，德國國防部長說，這時候討論此事，為時尚早。今年7月，北約將在立陶宛舉行峰會，屆時烏克蘭有可能成為北約的一份子嗎？

烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔與北約秘書長斯托爾滕貝格會面。

烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔與北約秘書長斯托爾滕貝格會面。

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）週四（4月20日）在談話節目上表示，若要決定是否讓烏克蘭加入北約，現在為時過早。「門是打開了一條縫，但現在還不是決定的時候。」他認為，戰爭仍在肆虐之際，還不能認真討論這個選項。

皮斯托里烏斯說，針對烏克蘭能否加入，北約下一步的任何動作都必須審慎考慮。他表示：「決定時應該保持著頭腦冷靜、內心熱情，而不是反過來。」

北約秘書長突訪烏克蘭

同一天，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突然現身烏克蘭首都基輔，並對烏克蘭加入北約表達了支持：「烏克蘭的未來存在於歐洲-大西洋的大家庭裡，存在於北約裡，這一點所有盟友都同意的。」

自俄烏戰爭爆發以來，這是斯托爾滕貝格首次造訪基輔，且事先並未對外公佈行程。他除了向犧牲於戰場上的烏克蘭士兵表達敬意，也參訪了基輔市中心廣場展出的俄羅斯軍事裝備。

在聯合記者會上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「如今，北約各國和烏克蘭的大多數人都支持我國加入聯盟，是時候做出適當決定了。」

北約秘書長斯托爾滕貝格20日造訪烏克蘭基輔。基輔市中心擺放著毀壞的俄國軍車。

北約秘書長斯托爾滕貝格20日造訪烏克蘭基輔。基輔市中心擺放著毀壞的俄國軍車。

烏克蘭有望加入北約？

此前，斯托爾滕貝格已邀請澤倫斯基參加今年7月在立陶宛舉辦的北約峰會。他20日表示，烏克蘭加入北約一事，將是該峰會的重要議程。

去年9月，俄羅斯總統普京聲稱併吞了烏克蘭4個地區，澤倫斯基隨即宣布烏克蘭正式申請加入北約。當時澤倫斯基說，事實上（de facto）烏克蘭已經證明與北約的準則可以相容，因此現在要讓此事在法律上（de jure）成真。

儘管如此，烏克蘭加入北約的前景至今尚未明朗。今年4月初，立陶宛國會一致通過決議，欲在7月的峰會上正式邀請烏克蘭加入北約。

不過，英國《金融時報》4月初曾引述知情者說法稱，北約內部對於烏克蘭如何加入北約，存在立場分歧。立陶宛、波蘭等國認為，應在7月峰會上提供烏克蘭加入北約的「政治路徑」（political path），但美國、德國對此持保留態度，主張短期內應專注於軍事、財政與人道支持，先幫助烏克蘭打贏勝仗。

圖為烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）遭俄國轟炸的場面。（資料照）

圖為烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）遭俄國轟炸的場面。（資料照）

20日，就在斯托爾滕貝格抵達基輔之後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）重申了俄國的立場，稱如果烏克蘭加入北約，俄國的安全將受到威脅。他表示，俄羅斯「特別軍事行動」的重要目標，就是要阻止此事發生。

此前，俄羅斯曾多次批評「北約東擴」，中國在此事上也與俄國同一陣線，要求西方「重視和妥善解決」俄國的訴求。對此，前美國總統克林頓（Bill Clinton）曾駁斥「北約擴張是戰爭主因」的論點，認為如果北約未擴張，和平可能更早被打破。

俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

（德新社、法新社、路透社、美聯社、《金融時報》）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

18.04.2023+++ Russian President Vladimir Putin with Colonel General Mikhail Teplinsky (L), commander of the Airborne Forces, and Colonel General Oleg Makarevich, commander of the Dnieper Group of Forces, visit the headquarters of the Dnieper army group in the Kherson Region, Russian-controlled Ukraine, in this still image taken from handout video released on April 18, 2023. Kremlin.ru/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

普京、泽连斯基分别视察乌克兰战区 18.04.2023

俄乌战争进入第14个月、基辅准备可能的反攻之际，俄总统普京视察了在乌克兰的两处俄军指挥部。乌总统泽连斯基则视察了距离巴赫穆特市70公里左右的一个战区。乌方称，俄军加大了在巴赫穆特地区的重型炮火和空袭力度。

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht vor einem Iftar-Essen zur Feier des heiligen islamischen Monats Ramadan in einem muslimischen Zentrum außerhalb von Kiew. +++ dpa-Bildfunk +++

泽连斯基：乌克兰正走在通往北约的道路上 09.04.2023

乌克兰总统泽连斯基认为，虽然俄罗斯发动的侵略战争仍在继续，但是乌克兰正走在通往北约的道路上。立陶宛认为有必要邀请乌克兰加入北约，但美、德等国对此持保留态度。

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy visits the Sumy region President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy visits the Sumy region on March 28, 2023. Photo by PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE apaimages Ukraine Ukraine Ukraine 290323_Ukraine_UPO_00 14.jpeg Copyright: xapaimagesxPRESIDENTxOFxUKRAINExOFFICExapaimagesx

泽连斯基：俄罗斯是“一个邪恶的国家” 15.04.2023

俄罗斯导弹14日袭击斯洛维扬斯克的居民楼之后，泽连斯基称其为“邪恶的国家”。与此同时，普京签署一项新法，允许通过电子文件发送征兵通知，让俄罗斯人更难逃避兵役。

广告

评论分析

在中国石家庄一招聘会上挤满了年轻求职者（摄于2023年2月6日）

客座评论：中国经济处于通缩之谜

后疫情时代的中国经济如今到底是否迎来了通缩？政论家邓聿文认为，这要取决于是看中国经济的“上半身”还是“下半身”。