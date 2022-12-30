北約前秘書長：俄烏戰爭帶給台灣的三大啟示

（德國之聲中文網）曾任北約秘書長與丹麥總理的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）本週出訪台灣，週四（1月5日）在台灣外交部舉辦的記者會上表示，俄烏戰爭給台灣帶來三大啟示，那就是台灣必須有能力保衛自己，美國對台政策正從「戰略模糊」轉變成「戰略清晰」以及自由世界必須在中國嘗試武力入侵台灣時，發出一個統一且明確的信號。

他在談話中說：「俄烏戰爭與可能的台海衝突之間的相似處是很難忽視的。我們必須在面對習近平時，避免在面對普京時的相同錯誤。自由世界在應對烏克蘭戰爭時表現出令人印象深刻的團結，普京沒有想到這一點，而習近平也正密切關注相關情勢發展。」

拉斯穆森指出，民主國家應向中國表明，若其對台灣發動任何攻擊，北京恐面臨後果嚴重的經濟制裁。此外，他認為歐洲國家應該與美國跟印太地區的民主國家建立更緊密的合作。他說：「阻止中國對台灣採取行動的最重要方法是確保烏克蘭在當前衝突中取得勝利。如果俄羅斯能夠通過武力佔領烏克蘭領土並建立新現狀，這會成為一個先例，讓全球其他獨裁者認為，軍事侵略是有效的，而民主國家往往會選擇綏靖而不是對抗。」

拉斯穆森重申，這也是為何相信民主與基於規則的國際秩序的國家，應該努力確保烏克蘭獲勝。他說：「烏克蘭人民與台灣人民應該決定自己的未來，而自由世界必須給予他們支持。」

北約擴張至印太的可能性？

在記者會上，不少媒體提到面對中國等國在印太地區帶來的軍事威脅，北約是否有可能以擴張至印太地區來應對。拉斯穆森表示，他不認為最有效的應對方式是把北約的勢力擴張至印太地區。他說，應對相關威脅更有效的方式，是進一步強化印太地區現有的安全對話機制，如美國、印度、澳大利亞與日本組成的「四方安全對話」，或是由美國、英國與澳大利亞所組成的AUKUS聯盟。

拉斯穆森說：「我期望『四方安全對話』在未來發展成為一個更有力的安全合作。我們已經在印太地區建立了一些安全機制，我認為透過這些機制來回應印太地區的安全挑戰，比北約擴張至印太地區來的更有效。」

同時，拉斯穆森也表示，他不認為北約會直接介入可能的台海衝突，但即便如此，他認為北約應在中國入侵台灣時，提供台灣軍事援助，並向中國表明，一旦其入侵台灣，北約與其他盟國將進行深刻且全面的經濟制裁。他說：「在這方面，所有的北約盟國都可以發揮核心作用，讓中國為攻擊台灣付出巨大的代價，使北京的領導層在攻擊台灣之前至少三思而後行。這將是對這種攻擊的強有力的威懾。」

在被問到北約能提供台灣哪些實質協助時，拉斯穆森認為，北約與台灣能在網絡、聯合軍事訓練與將高科技運用在軍事設備上進行更進一步的合作。他說：「雖然美國仍是台灣軍備與軍事支援最大的支持者，但歐洲國家可透過與台灣進行聯合軍演或軍事訓練來協助台灣。歐盟已與烏克蘭部隊進行類似的訓練，所以歐盟可以與台灣軍隊在歐洲進行訓練跟演習。」

歐盟須改變對專制國家的心態

拉斯穆森在記者會上也指出，雖然俄烏戰爭讓歐盟國家開始調整其心態，但在改變的過程中，歐洲國家與企業應該停止依賴以中國為主的供應鏈。他說：「許多歐洲公司正在檢視其供應鏈，並考慮將供應鏈移至其他低成本的亞洲國家，或是離歐洲跟北美總部不遠的地區。」

而在歐盟開始討論「反經濟脅迫規則草案」之際，拉斯穆森表示，民主國家應考慮在經濟領域建立一條規則，那就是當一個民主國家受到如中國等專制國家經濟脅迫時，其他民主國家便會向該國伸出援手。他說：「一旦一個民主國家受到中國的經濟脅迫，我們應以不同的方式幫助該國，如增加貿易或投資。我認為，光是這種機制便能形成一種有力的威懾。」

雖然拉斯穆森不認為歐盟內部的「共識決」會阻礙歐盟與台灣進一步發展關係，但他說，歐盟國家必須改變其面對專制國家時的心態，也就是不能再「天真」的以為歐洲可以在中國與美國間扮演調停者的角色。

他在回答德國之聲提問時表示：「我認為歐洲國家需要調整一個心態，因為長久以來，歐盟在與專制國家打交道時都太天真了。在民主和專制的生存鬥爭中，沒有國家能保持中立，你必須選擇一個陣營，而歐洲當然必須站在美國和其他民主國家一邊，反對專制國家。這就是我為我認為我們應該建立一個民主國家的聯盟。」

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