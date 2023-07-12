北約公報屢提中國 北京：涉華內容不實

（德國之聲中文網）北約近日於立陶宛首都維爾紐斯召開為期2天的峰會，週二（7月11日）會後發布公報稱，中國對該聯盟的成員構成「系統性挑戰」。同日，中國駐歐盟使團發言人予以回擊，在聲明中稱北約峰會公報的涉華內容罔顧基本事實，充斥「冷戰思維」和「意識形態偏見」，是對曲中方立場、政策的刻意抹黑。

中國聲明指，北約作為地區性軍事集團，在當前國際安全局勢不斷惡化的情況下，非但不反思自身責任，反而一味指責他國、不斷染指域外事務。聲明還表示，中方堅決反對北約「東進亞太」，強調「任何損害中方合法權益的行為都將遭到堅決回擊」。

多家媒體分析，北約公報15次提及中國，可視為歷來該組織對華採取的最強硬立場。

公報指出，中國「採用廣泛的政治、經濟和軍事工具，來擴大其全球影響力並投射力量」，其戰略、意圖和軍事建設均不透明，另指中國以其「野心和強制性政策」挑戰了北約的利益、安全和價值觀。

北約在公報中還表示，北京尋求控制關鍵性的技術、基礎設施、戰略物資及供應鏈，不僅藉其經濟槓桿製造戰略依賴，還惡意地以混合式及網絡行動、衝突言論和假訊息，來針對北約盟國、損害該聯盟的安全。

路透社報導，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在峰會上告訴記者，北約雖不把中國視為「對手」，但該國「越來越多地挑戰國際秩序，拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，威脅台灣，並進行大規模的軍事集結。」

此外，《日經亞洲》引述1位消息人士說法報導，北約成員國幾經討論，後來在峰會的最後一輪的談判中，刪去了公報中提及「北約將持續與日本商討在東京設辦事處」的相關段落。

北約：烏克蘭加入須待條件滿足

除中國威脅之外，本次峰會的另一大熱點議題，是烏克蘭加入北約的申請。

北約在公報中表示，該聯盟成員在峰會上一致認為，烏克蘭的未來「在北約」，並稱：「當成員國同意且條件滿足時，我們將能夠邀請烏克蘭加入聯盟。」公報並未具體說明此處所指的「條件」為何，但北約表示，將幫助基輔在軍事協作、民主和安全改革方面取得進展。

根據路透社，儘管北約並未向基輔發出入盟邀請或時間表，但北約也解除對烏方履行「加入成員行動計劃」（Membership Action Plan）的要求，有效掃除了基輔加入北約的障礙。根據北約官網，該聯盟根據「加入成員行動計劃」，要求欲入盟國家須提交涵蓋政經、國防安全、資源和法律等方面的方案，為取得成員資格作準備。

路透社報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾在11日北約發布公報前稱，北約領導人若不提供烏方入盟時間表，將十分「荒謬」；同日稍晚他亦對公報內容表示失望。

當晚，他在推特上表示，烏克蘭「感謝我們的合作夥伴願意採取新的步驟」，為烏方提供更多武器及保護。他還說，烏方目前已敲定將與美加德英荷日等國進行雙邊會談，也已排定將舉行北約–烏克蘭理事會的首次成立會議。

路透社指出，烏克蘭雖未能成功藉此次峰會入盟，但也斬獲了北約成員國新的武器承諾。報導引述有關官員說法稱，美、英、法、德將在峰會後不久向基輔提供先進武器、訓練和其他軍事援助，其他國家隨後也將加入該框架、並做出自己的雙邊承諾。

（路透社、德新社、《日經亞洲》等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。