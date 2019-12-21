北溪2号：莫斯科誓言反制华盛顿

（德国之声中文网）与德国不同，俄罗斯决定以反制措施回应美国对波罗的海北溪2号（Nord Stream 2）天然气管道工程的制裁。据俄罗斯国际传真社报道，俄外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，绝不会对"完全不可接受的美国的粗暴行径"听之任之，尽管受到美国的制裁，北溪2号仍会投入运营。

俄总理德梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）指示内阁制定对策。他说，美国阻止管道项目的企图违反了国际贸易的所有原则。此前，克里姆林宫领导人普京（Wladimir Putin）曾威胁将采取反制措施。

俄罗斯指责美国干涉其欧洲的天然气管道工程是出于经济利益的考虑，目的是为了出售自己昂贵的液化天然气。

美国总统特朗普在上周末签署了一份制裁令，其矛头主要针对参与波罗的海管道铺设工程的承建公司以及该项目的开发商。制裁措施包括禁止参建公司与个人入境美国以及冻结其在美国的资产。

特朗普认为该管道将加剧德国对俄罗斯天然气的依赖，并指责德国对此视而不见，听之任之。然而由俄罗斯天然气工业股份公司主导的该项目也受到部分欧洲国家的批评。他们主要是担心由此会削弱替代管道和传统管道过境国的经济。但是支持者们认为，该工程可以确保欧洲的能源供应以及降低能源价格。

即将完工

瑞士的Allseas公司使用特殊的船只将管道铺设在波罗的海的海底。但是现在该公司已宣布停工暂避风险。美国参议员威胁说，如果该公司继续参与管道的建设工作，将自食其果。

北溪2号的建设已近尾声。该管道绕过波兰和乌克兰，其大部分线路与现有的北溪管道平行。该管道始于圣彼得堡西部的俄罗斯海岸，终点位于德国东北部格赖夫斯瓦尔德附近的鲁布敏。已经铺设的双管总长度超过2000多公里，现在只剩大约300公里。该管道原定于2019年年底前完工。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)