 北溪2号线命运未卜 德投资方忧美国制裁 | 经济纵横 | DW | 12.08.2020

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经济纵横

北溪2号线命运未卜 德投资方忧美国制裁

鉴于来自美国政府的制裁威胁，为波罗的海北溪2号天然气管道的建设投入了数亿欧元的德国投资商，现在开始为这笔巨额贷款的命运感到担忧。

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

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美国对于连接俄罗斯和德国的北溪二号天然气管道项目一直如芒在背。美国国务卿蓬佩奥周四宣布，扩大对北溪项目的制裁措施。

北溪2号天然气管道的建设停止后，俄罗斯谴责美国对该项目的制裁是不可接受的违反国际法的行为。莫斯科政府正在制定对策。

美国对北溪2号管道项目的制裁方案正式成为法律。默克尔政府谴责了这项制裁令，普京则誓言采取“对等”措施。

（德国之声中文网）为北溪2号天然气管道进行了投资的尤尼佩尔（Uniper）能源公司看到该项目失败的风险在日益增加。该公司在周二（8月11日）发布的2020年上半年公司中期报告中写道，由于美国正在加紧努力对俄罗斯至德国的天然气管道实行制裁，该管道的建设被延迟或者半途而废的可能性增加。

如果管道建设终止，公司"可能不得不用冲量来弥补已经提供的贷款"，且"无法实现"预期的利息收益。尤尼佩尔公司为北溪2号总共投资9.5亿欧元。据该公司称，所有资金已经全部到位。

毁灭性制裁

北溪2号是美国政府的眼中钉。特朗普总统指责欧洲人过于依赖俄罗斯的能源供应。2019年年底，特朗普曾下令对一些参与该项目的公司采取惩罚措施。

上周日（8月9日）德国外长马斯致电美国国务卿蓬佩奥批评美国3名议员发出的制裁威胁。这3名来来自共和党的议员在一封信函中呼吁给予参与北溪2项目的港口企业“毁灭性制裁”，其中包括对港口运营商以及股东拒绝发放访美签证、冻结他们在美国的财产等。

这封信一经在德媒曝光，立即招致各界人士的强烈谴责。数年来，美国总统特朗普不断批评德国，称其被美国保护着，但却不肯提高军费开支，此外，购买俄罗斯原油和天然气而拒绝美国的页岩液化气，更是让华盛顿耿耿于怀。

对于来自美国的制裁，尤尼佩尔能源公司董事会主席西林贝克（ Andreas Schierenbeck）在一次电话会议上表示："基本上来讲，我们对制裁的趋势感到担忧。"作为融资伙伴的尤尼佩尔公司没有直接受到制裁。

Russland: Außenminister Maas in Moskau (picture-alliance/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)

德国外长马斯会晤俄罗斯外长拉夫罗夫

周二(8月11日)正在莫斯科访问的德国外长马斯与俄罗斯外长拉夫罗夫共同谴责了美国的制裁威胁，他们在会晤之后坚定表示，不会向美国低头中断北溪2号工程，马斯说，“没有国家可以以威胁的方式迫使欧洲接受能源政策”，伙伴之间挥舞制裁大棒是“错误的道路”。

北溪2仍有希望完工

拉夫罗夫表示，俄罗斯认为制裁违反国际法，人们有理由认为，天然气管道会在不久后完工，“华盛顿在国际舞台上的行径，我们看得很清楚，他们不惜动用任何手段”。他说，说到底，这是欧洲人的事情，他们是否会把安全问题、其中包括能源问题，交给美国处理。

西林贝克指出："我们相信项目将完工。"尤尼佩尔公司首席财务官毕伯特（Sascha Bibert）说，将北溪2号的风险升级为"重大个别风险"是"完全正常的风险管理"。尽管有来自美国的威胁，但是公司仍然认为，"该管道将输出天然气。"

在整整半年的时光过去之后，尤尼佩尔公司略微上调了全年的预期收益。现在公司期待调整后的营业利润（EBIT）在8亿和10亿欧元之间。此前公司预期营业利润为7.5亿欧元。西林贝克说，面对新冠疫情，尤尼佩尔公司显示了其抵御危机的能力。

5月底，尤尼佩尔公司将备受争议的Datteln 4燃煤电厂投入生产。从意昂（Eon）能源公司独立的尤尼佩尔公司希望在2025年年底前关闭总发电能力达到2900兆瓦的硬煤发电厂。但是西林贝克没有透露，公司是否将参加电厂淘汰的补偿拍卖。他说："当然我们会审核是否参加。"

德国计划最迟在2038年实现燃煤发电下马。硬煤发电厂的运营商不会获得固定的补偿，但是可以申请电厂下马的补偿金。截至2027年，对淘汰的发电厂将总共进行8轮招标，最高价格下降。第一次拍卖定于9月1日进行。
 

李京慧/乐然（德新社）

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