北溪2号德国部分竣工

（德国之声中文网）俄罗斯不顾美国的制裁威胁，全力推进有争议的波罗的海北溪2号天然气管道的建设。据悉，该项目位于德国海域的工程已经竣工。此前有消息称，进行管道铺设工作的俄罗斯船只 "福星 "号已经离开波罗的海的施工地点。据报道，该船目前正在前往维斯马港的途中，预计1月中旬将继续在丹麦海域施工。

今年12月初，"福星"号重新恢复了将俄罗斯天然气输送到西欧的管道铺设工作。一年前由于受到美国的压力，该建设工程基本陷入了停滞状态。现在该管道的铺设工作已完成90%左右，目前还有100多公里长的管道需要铺设。

来自华盛顿的压力

此前曾从华盛顿传出消息称，美国政府正准备实施进一步制裁，逼迫欧洲盟友和私营公司停止天然气管道的建设。即将离任的特朗普总统的政府以及两党的国会议员都抱怨欧洲人将对俄罗斯天然气产生依赖。候任总统乔·拜登过去也曾批评过该项目。美国的打算是向欧洲出售自己的液态天然气。

俄罗斯天然气工业股份公司及其合作伙伴

北溪2号是俄罗斯和德国之间的第二条穿越波罗的海的天然气管道。该项目由俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）负责。该公司承担计划总成本的一半，另一半由欧洲能源公司Wintershall Dea、OMV、Uniper、荷兰皇家壳牌石油公司和恩吉（Engie）公司共同出资。



李京慧/洪沙 (路透社、德新社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。