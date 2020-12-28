 北溪2号德国部分竣工 | 科技环境 | DW | 29.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

北溪2号德国部分竣工

不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline

吕根岛前的北溪2号工程（资料图片）

（德国之声中文网）俄罗斯不顾美国的制裁威胁，全力推进有争议的波罗的海北溪2号天然气管道的建设。据悉，该项目位于德国海域的工程已经竣工。此前有消息称，进行管道铺设工作的俄罗斯船只 "福星 "号已经离开波罗的海的施工地点。据报道，该船目前正在前往维斯马港的途中，预计1月中旬将继续在丹麦海域施工。

今年12月初，"福星"号重新恢复了将俄罗斯天然气输送到西欧的管道铺设工作。一年前由于受到美国的压力，该建设工程基本陷入了停滞状态。现在该管道的铺设工作已完成90%左右，目前还有100多公里长的管道需要铺设。

来自华盛顿的压力

此前曾从华盛顿传出消息称，美国政府正准备实施进一步制裁，逼迫欧洲盟友和私营公司停止天然气管道的建设。即将离任的特朗普总统的政府以及两党的国会议员都抱怨欧洲人将对俄罗斯天然气产生依赖。候任总统乔·拜登过去也曾批评过该项目。美国的打算是向欧洲出售自己的液态天然气。

俄罗斯天然气工业股份公司及其合作伙伴

北溪2号是俄罗斯和德国之间的第二条穿越波罗的海的天然气管道。该项目由俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）负责。该公司承担计划总成本的一半，另一半由欧洲能源公司Wintershall Dea、OMV、Uniper、荷兰皇家壳牌石油公司和恩吉（Engie）公司共同出资。


李京慧/洪沙 (路透社、德新社)

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

到底谁需要北溪2号线？

在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒之后，欧洲面临着艰难抉择：是否叫停来自俄罗斯的天然气管道项目？终止北溪2号线到底意味着什么？  

北溪2号线命运未卜 德投资方忧美国制裁

鉴于来自美国政府的制裁威胁，为波罗的海北溪2号天然气管道的建设投入了数亿欧元的德国投资商，现在开始为这笔巨额贷款的命运感到担忧。  

北溪2号：莫斯科誓言反制华盛顿

北溪2号天然气管道的建设停止后，俄罗斯谴责美国对该项目的制裁是不可接受的违反国际法的行为。莫斯科政府正在制定对策。  

相关内容

Heiko Maas mahnt gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit an

德外长：“主权高于美国意愿” 28.12.2020

德国联邦外交部长马斯近日在接受德新社采访时表示，虽然白宫即将易主，但是在同美国方面有关北溪二号天然气管道的争议以及德国军费开支比例等问题上，德国都不会改变立场。

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

特朗普：网络攻击“可能是中国干的” 20.12.2020

美国总统特朗普在推特上表示，美国政府网络遭遇黑客袭击，幕后主使者可能是中国。此前美国国务卿蓬佩奥则称，事情应该是俄罗斯所为。

USA - Donald Trump und Paul Manafort

距离下台不远的特朗普又赦免多人 24.12.2020

特朗普越来越多的亲信获总统赦免。批评者指出，这位即将卸任的国家元首的赦免涉及更严重案件。

广告

经济纵横

Deutschland Coronavirus - Produktion bei ZF in Friedrichshafen

2020年外资并购德企规模缩小

在即将过去的2020年，外国投资人用于并购或参与德国企业的资金规模小幅缩减。新冠危机是背后的主要原因。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  