北溪1号涡轮机究竟在哪里？

（德国之声中文网）俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周六表示，已经要求德国西门子公司提交有关正在加拿大进行维修的涡轮机的送回文件，以保证北溪1号线恢复对欧洲的天然气输送。

穿越波罗的海的北溪1号线目前正在进行年度维修工作，俄罗斯天然气公司此前已经宣布，从7月11日至21日之间停止供气十天。

问题出在哪里？

欧洲国家——尤其是该管线的主要目的地德国正在焦急地等待着北溪1号线恢复天然气输送。

不少人担心莫斯科会利用天然气管线一年一度的例行维修，来切断对欧洲的天然气输送，以作为对西方制裁俄罗斯的报复行动。

其实在这次停气之前，该管道输送的天然气总量就已经减少了大约六成，有关官员表示问题出在管道中的抽气涡轮机。

此前加拿大以制裁俄罗斯为由，拒将德国西门子公司送来检修的北溪1号天然气管道涡轮机送还俄罗斯。莫斯科方面已经表示，是否恢复供气取决于西方的行动。

经过一番协调，加拿大方面就此已经发放了一份“限时且可撤销的许可证”，允许把修复好的西门子涡轮机送还。但是俄罗斯天然气公司表示，没有迹象显示涡轮机要被归还。

该公司在一份声明中表示：“7月15日，俄罗斯天然气公司正式向西门子公司提出要求，以获取Portovaya站点的天然气涡轮机出口所需文件，该站点是北溪1号天然气管道的一个关键设施。”

这份声明还强调，希望西门子公司能够“无条件地履行其为涡轮机提供相关服务的义务，北溪天然气管道的可靠运行以及对欧洲消费者的天然气供应都取决于这一点”。

涡轮机现在在哪里？

在这次事件中扮演关键角色的涡轮机据信应该是还在加拿大境内。西门子公司的一名发言人表示，该公司的专家“正在集中精力办理其他批准手续和安排物流”。

乌克兰对加拿大允许涡轮机送回的决定表示“无法接受”，世界乌克兰人大会（World Ukrainian Congress）提交了一份申诉，要求加拿大联邦法院对相关决定进行重新审核，希望能够将其推翻。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）回应批评声音时表示，西方的制裁“是针对普京和他的帮凶，而不是为了伤害我们的盟友及其人民”。

他还表示，这是“一个艰难的决定”，之所以允许相关配件运回德国，是为了避免欧洲出现严重能源危机，也是为了防止民众对于声援乌克兰行动的支持度消退。



（法新社、路透社）

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