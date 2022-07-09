北溪1号开始维修 俄罗斯“断气”后是否恢复？

（德国之声中文网）周日（7月10日）传出一个"好消息"，加拿大"有限放行"在那里维修的一台俄罗斯用于北溪1号的涡轮机。它是西门子在加拿大子公司的产品，此前因密封阀门损坏送到加拿大西门子修理，本来是常规行为，但因西方对俄罗斯禁运技术产品，维修好的涡轮机无法回到俄罗斯。于是在大约两周前，北溪1号管线的输气量下降了60%，至今尚未恢复。俄方称，涡轮机未到导致输气不足。

德国总理肖尔茨对加拿大表示感谢，政府发言人说"我们对加拿大朋友及盟友的决定表示欢迎"。但与此同时，乌克兰则表示极大的失望，该国能源部认为，加拿大此举显然藐视对俄制裁政策。

然而，放行涡轮机并非意味着立即开始输气。人们担心，普京下令向德国停止供气，这样涡轮机回不回来只是一个借口，断气是俄罗斯上层的政治决定。

紧接着到了7月10日，北溪1号进入一年一度的维护季。每年夏季，在用气较少的季节，该管道都要进行10天至14天的设备维护，维修期间停止输气。今年则非同寻常，人们问，假如在14天之后北溪1号不恢复送气，怎么办？联邦经济部长哈贝克说，什么情况都可能发生，"也可能恢复供气，也可能根本断气，我们必须做好最坏的打算。"

德国对俄罗斯天然气严重依赖，去年，通过北溪1号输送的天然气占德国进口天然气总量的55%。侵略乌克兰战争爆发后，西方制裁俄罗斯，作为回应，俄罗斯有可能掐断对德国等西方国家供应天然气。

虽然，克里姆林宫曾表态，"如果涡轮机返回原地，那么，输气量将大为增加"，俄政府不会用天然气作为政治筹码，但这正是德国政府最大的担心，并已谴责俄罗斯降低输气是向德国发动的"经济战"。

西门子加拿大公司制造的涡轮机用于北溪1号

明年每户将为能源多支出3800欧元

在政府相互指责的同时，人民已行动起来。这些天来，许多租户收到房主的通知，柏林一家大型出租房产公司告诉租客，今后油气取暖费至少翻倍。

另一些界内人士则认为翻倍不够，有着3000会员的公寓企业联合会计算后表示，明年，每户能源消费，将比此前高出3800欧元。

德国最大的不动产公司Vonovia决定，为节能，将租户室内温度最高调到17度，比之前下降了8度。白天照常供暖，热水供应也不受限。

但在萨克森州，一些房屋租赁公司则已通知租客，今后热水只早、中、晚供应三次，9月末之前不会供暖。

以上新闻在媒体和网络上传开后，德国政府出面表态，联邦建筑部长盖维茨（Klara Geywitz）称，限制取暖和使用热水是违法行为。租客联合会也指出，没有热水将成为降低租金的理由。

"断气"导致经济萎缩12%

断气不仅使人民受苦，也将重创德国经济。德国经济研究所Prognos今年6月底发表一份报告指出，如果俄罗斯全方位掐断供气，德国将不得不从其它国家进口，以及使用现已储存的天然气。但4周之内，便出现供气脱节现象。

根据现行法律，优先保障私人用户以及社会服务机构，因此，"断气"首先将重创工业界，尤其钢铁业、生铁冶炼、化工和玻璃业将首当其冲，其产量将猛降50%。

断气将给德国整个国民经济带来严重影响，今年经济将萎缩12.7%。作为比较，受新冠疫情打击最剧烈的2020年第二季度，同比经济萎缩9.7%，创下历史最低。

（综合报道）

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