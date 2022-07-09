 北溪1号开始维修 俄罗斯“断气”后是否恢复？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2022

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时政风云

北溪1号开始维修 俄罗斯“断气”后是否恢复？

今天开始，北溪1号管线进入十多天的维修季，停止供气。如果之后俄罗斯不恢复供气，不仅德国老百姓将挨冻，德国经济可能萎缩12%。

Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

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在俄乌战争持续、天然气供应紧张的背景下，德国东部萨克森州的一家租房公司大幅降低了热水供应量，引发了巨大争议。在德国，超过一半住房的热水、暖气供应源自于天然气。

俄罗斯不断减少对德国的天然气供应量。现在，北溪一号输气管线维修停运。没人知道它会否恢复供气。它成了克里姆林宫的施压手段。

德国正在寻求降低天然气需求，以应对俄罗斯缩减供气量带来的长期短缺，消费者可能要面对天然气价格进一步上涨。

为了应对俄罗斯可能关闭天然气输气管道，德国政府准备重新启动已被淘汰的“气候杀手”燃煤发电站，以弥补天然气的缺口。

俄罗斯一再减少向德国输送天然气的供应量，德国经济部长警告如果不立即采取行动，今冬可能会出现严重的天然气短缺危机。经济部正在推出的应对核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少天然气消耗。

（德国之声中文网）周日（7月10日）传出一个"好消息"，加拿大"有限放行"在那里维修的一台俄罗斯用于北溪1号的涡轮机。它是西门子在加拿大子公司的产品，此前因密封阀门损坏送到加拿大西门子修理，本来是常规行为，但因西方对俄罗斯禁运技术产品，维修好的涡轮机无法回到俄罗斯。于是在大约两周前，北溪1号管线的输气量下降了60%，至今尚未恢复。俄方称，涡轮机未到导致输气不足。

德国总理肖尔茨对加拿大表示感谢，政府发言人说"我们对加拿大朋友及盟友的决定表示欢迎"。但与此同时，乌克兰则表示极大的失望，该国能源部认为，加拿大此举显然藐视对俄制裁政策。

然而，放行涡轮机并非意味着立即开始输气。人们担心，普京下令向德国停止供气，这样涡轮机回不回来只是一个借口，断气是俄罗斯上层的政治决定。

紧接着到了7月10日，北溪1号进入一年一度的维护季。每年夏季，在用气较少的季节，该管道都要进行10天至14天的设备维护，维修期间停止输气。今年则非同寻常，人们问，假如在14天之后北溪1号不恢复送气，怎么办？联邦经济部长哈贝克说，什么情况都可能发生，"也可能恢复供气，也可能根本断气，我们必须做好最坏的打算。"

德国对俄罗斯天然气严重依赖，去年，通过北溪1号输送的天然气占德国进口天然气总量的55%。侵略乌克兰战争爆发后，西方制裁俄罗斯，作为回应，俄罗斯有可能掐断对德国等西方国家供应天然气。

虽然，克里姆林宫曾表态，"如果涡轮机返回原地，那么，输气量将大为增加"，俄政府不会用天然气作为政治筹码，但这正是德国政府最大的担心，并已谴责俄罗斯降低输气是向德国发动的"经济战"。

Siemens in Russland | Gasturbinen in Grozny

西门子加拿大公司制造的涡轮机用于北溪1号

明年每户将为能源多支出3800欧元

在政府相互指责的同时，人民已行动起来。这些天来，许多租户收到房主的通知，柏林一家大型出租房产公司告诉租客，今后油气取暖费至少翻倍。

另一些界内人士则认为翻倍不够，有着3000会员的公寓企业联合会计算后表示，明年，每户能源消费，将比此前高出3800欧元。

德国最大的不动产公司Vonovia决定，为节能，将租户室内温度最高调到17度，比之前下降了8度。白天照常供暖，热水供应也不受限。

但在萨克森州，一些房屋租赁公司则已通知租客，今后热水只早、中、晚供应三次，9月末之前不会供暖。

以上新闻在媒体和网络上传开后，德国政府出面表态，联邦建筑部长盖维茨（Klara Geywitz）称，限制取暖和使用热水是违法行为。租客联合会也指出，没有热水将成为降低租金的理由。

Heizen in Deutschland - Kaminofen

有壁炉的烧木头取暖，但木材价格也在飞涨

"断气"导致经济萎缩12%

断气不仅使人民受苦，也将重创德国经济。德国经济研究所Prognos今年6月底发表一份报告指出，如果俄罗斯全方位掐断供气，德国将不得不从其它国家进口，以及使用现已储存的天然气。但4周之内，便出现供气脱节现象。

根据现行法律，优先保障私人用户以及社会服务机构，因此，"断气"首先将重创工业界，尤其钢铁业、生铁冶炼、化工和玻璃业将首当其冲，其产量将猛降50%。

断气将给德国整个国民经济带来严重影响，今年经济将萎缩12.7%。作为比较，受新冠疫情打击最剧烈的2020年第二季度，同比经济萎缩9.7%，创下历史最低。

（综合报道）

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