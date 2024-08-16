北溪管道：天然气、政治与战争

2022年9月，“北溪”位于海底的天然气管道因发生爆炸受损，结束了德俄之间长期备受争议的这项合作关系。如今，德国检方正在寻找一名乌克兰嫌疑人，但此人显然已经逃回乌克兰。让我们回顾一下该项目的来龙去脉。

（德国之声中文网）2022年9月，在俄罗斯全面入侵乌克兰六个月后，连接俄罗斯与德国的北溪天然气管道在波罗的海海底因发生爆炸受损。

事情过去快两年了，德国检方正在寻找一名乌克兰嫌疑人，但此人显然已经逃回乌克兰。

北溪管道的规划与开工

2005年：德国总理施罗德与俄罗斯总统普京签署了一份意向声明，计划修建北溪1号管道。其目标是绕过过境国，通过波罗的海将俄罗斯的天然气输送到德国。这一想法的最早提议可以追溯到20世纪90年代。

普京与施罗德多年来保持着密切联系。 图像来源: J. Bauer/AP/picture-alliance

2006年：北溪公司（Nord Stream AG）成立，负责项目的规划和实施。俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和几家欧洲能源供应商参与其中，因为不仅德国对天然气业务感兴趣。

2010年：北溪1号管道开始建设。这是一条长达1224公里双管道，连接俄罗斯的维堡与德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州的卢布明镇。

2011/2012年：北溪1号管道启用，运营商声称该管道至少可以为欧洲供应天然气50年。根据北溪公司的数据，建设成本总计74亿欧元。

俄罗斯吞并克里米亚，项目继续

2013 年：北溪2号管道开始规划，这是另外两条全长1250公里的管道，基本上与北溪1号管道平行运行。

2014年：3月，俄罗斯非法吞并乌克兰的克里米亚半岛。德国总理默克尔决定继续推进管道项目。

2015年：首批北溪2号管道合同签署。再次由俄罗斯天然气工业股份公司和几家欧洲能源供应商参与。

俄罗斯铺管船"福尔图娜"号参与了北溪2号管道的建设 图像来源: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance

欧盟、美国抵制情绪上升

2016年：从管道项目一开始，乌克兰和波兰，特别是波罗的海国家就表达了保留意见，强调自身的安全利益。克里米亚被吞并后，各国开始更加强烈地表达担忧。欧盟也发出了警告。特朗普当选总统后，美国对该项目的反对也日益增强，警告德国过于依赖俄罗斯的能源供应。

德国政府无视各方担忧，并将北溪管道不仅视为欧洲能源供应安全的渠道，也视为通过贸易保障和平的手段。

2018年：北溪2号管道开始建设。默克尔首次承认这不仅仅是一个私营项目，并且"当然，政治因素也必须考虑在内。"但对她来说，停止这个项目仍是不可能的。

2019年：美国加大了威胁力度，声称要对此实施制裁。当时的美国驻德国大使格雷内尔 （Richard Grenell）致信威胁参与北溪项目的德国公司。

2021年：北溪2号管道完工。肖尔茨在当年12月就任德国总理后不久表示，反对出于政治原因停止该项目。他将管道描述为"私营项目"，应独立于日益困难的对俄关系来评估。

俄罗斯入侵乌克兰改变了一切

2022年2月22日：在俄罗斯可能入侵乌克兰的情况下，肖尔茨下令暂停北溪2号管道的认证，从而中止了审批程序。

2022年2月24日：俄罗斯全面入侵乌克兰，北溪项目的批评者认为自己的担忧得到了验证。通过北溪1号管道的天然气供应仍在继续，但由于欧盟对俄罗斯的制裁，交易量减少。

2022年7月/8月：俄罗斯关闭了北溪1号管道，声称是出于维护原因，俄罗斯天然气工业股份公司将其归咎于一台有缺陷的涡轮机。后来天然气供应在一定程度上得以恢复，但在8月底完全停止。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，只有在取消对俄罗斯的制裁后才会恢复供应。

是谁炸毁了北溪管道？

2022年9月26日：北溪1号的两条管道和北溪2号的一条管道在丹麦的博恩霍尔姆岛附近受损。德国、丹麦和瑞典展开调查。

2023年：随着时间的推移，关于谁可能是袭击案的幕后黑手的各种说法相继出现。美国调查记者赫什（Seymour Hersh）在没有证据的情况下声称是美国和挪威炸毁了这些天然气管道。

2024年8月：波兰检察官表示，他们已收到德国联邦检察官办公室针对一名涉嫌参与袭击的嫌疑人的欧洲逮捕令。据德国新闻媒体Tagesschau报道，这一逮捕令在6月就已经发出。

北溪究竟是谁炸的？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

据波兰消息，嫌犯是一个名为沃洛德米尔·Z.（Volodymyr Z.）的乌克兰人。此人曾在波兰被发现，据称已于"7月初"离开波兰前往乌克兰。

波兰检察官办公室表示，是一项错误导致波兰当局未能及时采取行动：德国方面显然未在申根系统中输入嫌犯相关信息；如果输入了相关信息，申根系统会在被登记为欧洲逮捕令对象出现时发出警报。因此，波兰边境警察未能逮捕沃洛德米尔·Z.。

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