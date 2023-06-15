媒体：北溪爆炸事件有更多线索与乌克兰有关

此前曾有德媒报道，调查者在一艘小帆船上发现了炸药残余物。如今，多家德国与国际媒体联合报道称，租用该帆船的可能是一家与乌克兰有关的"皮包公司"，并且其中一人或许是一名有军方背景的乌克兰人。