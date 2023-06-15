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北溪天然气管道到底是谁炸的？近十个月后，这起破坏行动已经成为21世纪最重要的地缘政治之谜。大量的证据带来的是多种理论。
据德广联以及《时代周报》的调查，去年北溪输气管线爆炸案件发生3个月前，美国中情局曾经警告乌克兰切勿对此进行攻击。一星期前《华盛顿邮报》曾披露，CIA去年六月就获悉乌克兰有这样的破坏计划，且德国也知情。
英国国防部通报，乌克兰过去48小时内正进行「重大行动」。这是否表明乌克兰展开大反攻？与此同时，《华尔街日报》报道称，一个破坏小组曾利用波兰作为破坏北溪天然气管道的行动基地。
此前曾有德媒报道，调查者在一艘小帆船上发现了炸药残余物。如今，多家德国与国际媒体联合报道称，租用该帆船的可能是一家与乌克兰有关的"皮包公司"，并且其中一人或许是一名有军方背景的乌克兰人。
据德国、奥地利多家媒体报道，一名退休的前英国情报人员通过监听无线电信号观察到，去年6月，两艘俄罗斯“暗船”（dark ships）曾出现在3个月后北溪输气管道发生爆炸的水域。
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