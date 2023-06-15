 北溪究竟是谁炸的？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2023

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时政风云

北溪究竟是谁炸的？

北溪天然气管道到底是谁炸的？近十个月后，这起破坏行动已经成为21世纪最重要的地缘政治之谜。大量的证据带来的是多种理论。

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Das vom dänischen Verteidigungskommando zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. Im Fall der Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 gibt es laut Medienberichten neue Spekulationen über die Täter. Laut Recherchen von ARD, SWR und der «Zeit» führen die Spuren offenbar in Richtung Ukraine. (zu dpa «Berichte: Spekulationen über Täter der Nord-Stream-Explosion») +++ dpa-Bildfunk +++

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Ukrainian soldiers fire the grenade launcher towards the Russian positions on the frontline near Kreminna, Luhansk region, Ukraine, Thursday, June 8, 2023. (Roman Chop via AP)

英国：乌克兰正进行「重大」军事行动 10.06.2023

英国国防部通报，乌克兰过去48小时内正进行「重大行动」。这是否表明乌克兰展开大反攻？与此同时，《华尔街日报》报道称，一个破坏小组曾利用波兰作为破坏北溪天然气管道的行动基地。

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前特工发现俄船只曾神秘出没“北溪”爆炸水域 04.05.2023

据德国、奥地利多家媒体报道，一名退休的前英国情报人员通过监听无线电信号观察到，去年6月，两艘俄罗斯“暗船”（dark ships）曾出现在3个月后北溪输气管道发生爆炸的水域。