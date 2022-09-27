北溪天然气管道泄漏 谁最有破坏嫌疑？

（德国之声中文网）丹麦能源署表示，本周在该国博恩霍尔姆岛东北方的北溪1号天然气输气管线发现两个泄漏点，在该岛东南部瑞典水域的北溪2号管线发现了第三和第四处泄漏，而且"这些不是小裂缝，而是真正的大洞"。

瑞典国家地震中心在波罗的海侦测到两次爆炸，远至芬兰都记录到这些爆炸。天然气不断从泄漏点向海面流出。丹麦当局已在博恩霍尔姆岛周围已设置了半径8公里区域的禁航区，同时禁止飞机在1000米高度以下飞行。

西方迅速指责俄罗斯

人为破坏很可能是造成北溪天然气管道泄漏的原因。欧委会主席冯德莱恩称这起事故是"人为破坏"，丹麦首相弗雷德里克森认为是"蓄意行为"。波兰总理莫拉维茨基表示，泄漏事故"可能标志着乌克兰情势升级的下一步"。美国国务卿布林肯已经就"明显的人为破坏"与丹麦外交大臣科弗德进行讨论。

与此同时，芬兰正与波罗的海地区的其中四个国家就泄漏事故举行紧急会谈。芬兰外交部长哈维斯佩脱对德国之声表示："不能排除人为破坏，但这需要作为刑事事件进行调查。"

德国驻芬兰大使冯·施陶芬贝格（Konrad Helmut Arz von Straussenburg）在接受德国之声采访时表示，不应立即下定论。"这可能意味着管道完全瘫痪，或部分暂停使用。我们还不知道。我们需要理性的计算和冷静的头脑。"

"遗憾的是，我们的东部伙伴不断追求侵略性的政治路线，"波兰外交部副部长普日达茨（Marcin Przydacz）如此说道。"如果它有能力在乌克兰采取侵略性军事路线，显然也不能排除在西欧可能作出挑衅行为。"

接俄德的北溪1号和北溪2号两条天然气输气管线出泄露现象，共发现四个泄漏点

目前有证据吗？

虽然许多安全专家认为俄罗斯是造成北溪管道泄漏的元凶，但迄今无人能提出证据。未来很可能也无法找到任何证据。

美国莱斯大学的能源专家米库斯卡（Anna Mikulska）对德国之声表示："所有证据都指向人为破坏的嫌疑。而多数分析都指向是俄罗斯的破坏行为。"

至于破坏北溪管道有何好处？波罗的海国家理事会常设秘书处秘书长波茨南斯基（Grzegorz Poznanski）认为，动机可能是制造混乱。"这当然可能是俄罗斯执行混合战的另一种方式。"

米库斯卡也持相同观点："这可能是在欧洲天然气市场在冬季到来前储存量达到高于预期的水平，稍稍平静下来的时候，企图制造混乱和不确定性。"

北溪天然气管道是由北溪股份公司（Nord Stream AG）负责运营，多数股份由俄罗斯天然气股份公司（Gazprom）持有。俄罗斯宣称因为受到反战制裁无法修复管道，但德国表示，现行的制裁并不影响管道修复工作。

德国地质研究中心（GFZ）表示，北溪1号和北溪2号天然气管道在发生泄漏的同时压力也急剧下降，或许表明俄罗斯方面存在渎职行为。而事件发生的时间点，恰巧是波兰本周开通波罗的海天然气管道，减少对俄罗斯天然气依赖之际。

丹麦当局在声明中表示："天然气管道破裂是极为罕见的情况。"

北溪1号和北溪2号连通俄罗斯与德国，深度达70-90米。钢管的管壁厚度有4.1厘米，外层包有厚达11厘米的钢筋混凝土。

波兰科学院海洋研究所副所长布里泽德米斯卡（Joanna Przedrzymirska）对德国之声表示："这看起来当然十分可疑，俄罗斯做什么都不会让我感到惊讶。"

幕后黑手会是美国或乌克兰吗？

北约科学与科技组织（STO）负责人的德普易认为，北溪输气管道是遭到乌克兰反克里姆林宫的团体破坏。

波兰前外交部长、欧洲议会议员西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）则推特上放了一张波罗的海海面上冒泡的照片并写上"谢谢美国"。此举被解读为是意指美国为管道泄漏事件负责。

能源专家米库斯卡表示，"这起事件确实令人匪夷所思"，"看起来没有人能真的从中受益，因为这两条管道都没有向欧洲供应天然气，但造成的环境成本是真的很骇人。"

"然而，无法使用北溪管道几乎'稳定'了德国的局势。事实上，虽然不是首选的情况，但至少德国现在知道自己的处境。"

克里姆林宫发言人佩斯科夫则呼吁迅速展开调查，并称泄漏事故"非常令人担忧"，"现在不能排除任何可能性"，包括人为破坏。

据俄罗斯卫星通讯社周五报道，俄罗斯联邦对外情报局局长纳雷什金表示，北溪管道爆炸是国际恐怖袭击，俄罗斯"有证据表明西方是幕后黑手"。他还表示："西方正尽全力掩盖这一国际恐怖主义事件的真正组织者和实施者。"

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。