北溪受损管线不再泄露

（德国之声中文网）该公司周一发布的一份声明中，三条管道内的压力已经趋于稳定，目前正在采取措施，减少环境风险。

北溪一号及北溪二号输气管道发生天然气泄露事故后，欧洲已经启动了调查工作。德国、丹麦和瑞典均表示，不排除人为破坏的可能性。

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九月底，北溪一号的两条管线均出现了可能由管线破损造成的压力骤减，与此同时，北溪二号的A号管线也出现了气压骤减的问题。



俄罗斯天然气公司表示，如果欧洲做出相应决策，北溪二号的B管线仍可以向欧洲输气。北溪一号输气管道原本一直运作正常，但过去六个月来，俄罗斯方面以欧洲拒绝以卢布结算以及技术故障为由，多次减少输气量，并最终全面停止输气。



而前不久刚刚竣工通往德国的北溪二号输气管道则一直没有投入使用。俄罗斯发动侵乌战争后，德国方面冻结了工程审批流程。俄罗斯天然气公司表示："只要相关决议一出台，北溪二号的B号管线就可以承担输气任务。"

"前所未有的风险"

国际能源署IEA周一表示，由于俄罗斯大规模减少输气量，今年冬季，欧洲的天然气供给将面临"前所未有的风险"。总部设在巴黎的国际能源署周一的天然气季报中称，一旦俄罗斯全面停止对欧供气，欧盟各国必须将天然气消耗减少13%。具体措施可以是让民众将暖气降低一度，以及工业企业降低能耗等等。

目前，欧盟的储气量已经达到了88%，提前实现了在冬季前储气量达到80%的目标。但国际能源署认为，欧洲储气量需要达到90%，才能应对俄罗斯断气带来的影响。

为了减少天然气消耗，一些能源密集型企业，如钢铁和化肥工业已经减少或停止生产。但由于天然气价格一路飙升，也助长了欧盟的通货膨胀率飙升。欧元区19国内，通货膨胀率已经达到了创纪录的10%。经济学家预计，今年年底和明年年初，欧洲将出现经济衰退。

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（路透社，美联社）

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