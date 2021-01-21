 “北溪”争议：乌克兰批德总统扭曲历史 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2021

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时政风云

“北溪”争议：乌克兰批德总统扭曲历史

德俄之间的海底天然气管道北溪2号线不仅让美国不满，也是很多东欧国家的眼中钉。德国总统施泰因迈尔近日就北溪2号线工程的发言激怒了乌克兰政府。

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德国总统施泰因迈尔：维系德俄联系也是历史责任

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德国总理默克尔周四针对“北溪2”表态称，尽管与美国存在分歧，她的基本立场并未改变，不会放弃这个与俄罗斯的天然气管道项目。

针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。

不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。

在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒之后，欧洲面临着艰难抉择：是否叫停来自俄罗斯的天然气管道项目？终止北溪2号线到底意味着什么？

（德国之声中文网）乌克兰对德国总统的发言非常不满。该国驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）发表声明，称施泰因迈尔的表述中含有“令人质疑的历史论点”。他表示，有关说法在乌克兰引起了不解和愤怒。

施泰因迈尔在接受《莱茵邮报》采访时，为备受争议的北溪2号管线项目做了辩护。他说，能源产业的联系几乎是俄罗斯和欧洲之间唯一仅存的桥梁。他指出，在这一问题上德国应该考虑到历史背景，不应忘记纳粹德国80年前对苏联发动的侵略。

他说：“在当年的苏联，2000多万人成为战争的牺牲者。这当然不能成为替今天俄罗斯错误政策辩解的借口，但我们不应忘记这样的历史大背景。”

梅尔尼克在声明中写道，施泰因迈尔的说法“深深伤害了乌克兰人的心”。他指出，当年纳粹对苏联暴行和战争的死难者不能都算成是对今天俄罗斯的亏欠，因为他们当中也有数百万的乌克兰人。德国总统对此毫不提及，是“扭曲历史的危险做法”。

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

穿越波罗的海的管道：普京的地缘政治筹码？

他还表示，北溪2号线始终是俄罗斯总统普京的一个地缘政治项目，完全罔顾乌克兰的利益。

乌克兰是北溪2号工程最尖锐的批评者之一。现有从俄罗斯通往欧洲的陆路管道都经过乌克兰，该国向俄罗斯收取天然气过境费。

即将完工的北溪2号管线将俄罗斯的天然气经波罗的海直接输往德国，设计输送量为每年550亿立方米。建成后，俄罗斯将减少陆路管道的输气量。

 

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