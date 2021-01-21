“北溪”争议：乌克兰批德总统扭曲历史

（德国之声中文网）乌克兰对德国总统的发言非常不满。该国驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）发表声明，称施泰因迈尔的表述中含有“令人质疑的历史论点”。他表示，有关说法在乌克兰引起了不解和愤怒。

施泰因迈尔在接受《莱茵邮报》采访时，为备受争议的北溪2号管线项目做了辩护。他说，能源产业的联系几乎是俄罗斯和欧洲之间唯一仅存的桥梁。他指出，在这一问题上德国应该考虑到历史背景，不应忘记纳粹德国80年前对苏联发动的侵略。

他说：“在当年的苏联，2000多万人成为战争的牺牲者。这当然不能成为替今天俄罗斯错误政策辩解的借口，但我们不应忘记这样的历史大背景。”

梅尔尼克在声明中写道，施泰因迈尔的说法“深深伤害了乌克兰人的心”。他指出，当年纳粹对苏联暴行和战争的死难者不能都算成是对今天俄罗斯的亏欠，因为他们当中也有数百万的乌克兰人。德国总统对此毫不提及，是“扭曲历史的危险做法”。

他还表示，北溪2号线始终是俄罗斯总统普京的一个地缘政治项目，完全罔顾乌克兰的利益。

乌克兰是北溪2号工程最尖锐的批评者之一。现有从俄罗斯通往欧洲的陆路管道都经过乌克兰，该国向俄罗斯收取天然气过境费。

即将完工的北溪2号管线将俄罗斯的天然气经波罗的海直接输往德国，设计输送量为每年550亿立方米。建成后，俄罗斯将减少陆路管道的输气量。

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