北欧: 比特币采矿的天堂？

（德国之声中文网）比特币真是一个的耗电大王。根据不同的估计，开采这种加密货币每年耗费全球能源67-121太瓦时（1太瓦时=10亿度电）。这大约是目前包括互联网、云计算、金融行业和其他加密货币在内的所有数据产业耗能总量的一半。德国全年总耗电量为500多太瓦时。

因此，比特币和它所基于的整个区块链技术被质疑损害气候。特别值得注意的是，目前大约80%的算力（也称哈希率，是比特币网络处理能力的度量单位）来自亚洲国家--其中没有一个国家超过四分之一的电力来自可再生资源。此外，还有15%的算力来自俄罗斯和美国，这两个国家都不是绿色能源先进国。

比特币是如何运作的？ 非常虚拟 比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

比特币是如何运作的？ 神秘的比特币之父 2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

比特币是如何运作的？ 如果获取比特币？ 可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

比特币是如何运作的？ 数码时代也离不开钱包 解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

比特币是如何运作的？ 用虚拟货币购物 比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

比特币是如何运作的？ 区块链 Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

比特币是如何运作的？ 数码化的挖矿工人 这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

比特币是如何运作的？ 辛劳的显卡 转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

比特币是如何运作的？ 如同一条珍珠项链 X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

比特币是如何运作的？ 矿区分布 在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

比特币是如何运作的？ 惊人的耗电量 比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。 作者: Per Sander, Gudrun Haupt



在那遥远的北方可持续地采矿？

于是，在北欧地区开采比特币被认为是摆脱这一困境的绿色通途。冰岛是拓荒者之一。根据冰岛区块链基金会的数据，全球比特币的8%都是在该国开采。利用地热和水电，国营电力公司Landsvirkjun和其他能源公司提供了全国几乎所有的电力。

冰岛用电如此便宜，以至于多年来一直在讨论铺设通往英国的海底电缆，向欧洲诸国输送绿色电力，解决电力昂贵问题。现在，铝冶炼和区块链等能源密集型产业被吸引到冰岛。

比特币采矿公司Genesis Mining自2013年在冰岛投产。其创始人之一是该公司首席技术官萨尔特（Philip Salter），他对德国之声总结这个岛国的优势说："没有国内政治或地缘政治风险，基础设施非常可靠，电力是可持续生产而且便宜得令人难以置信。"

冰岛的电力成本优势所剩无多

然而，冰岛的发电能力正在达到极限。"2021年和2022年能源生产达到饱和状态，"Landsvirkjun公司首席执行官阿尔纳松（Hordur Arnarson）最近告诉彭博社说。因此，冰岛的电力成本优势所剩无多。

近年来，加密货币采矿业在其他地区发展快速。如今，冰岛比特币挖矿量仅占全球总量2%以下，甚至只有1%。萨尔特说，他可以理解冰岛人为什么不愿意为了更多的电力产能而牺牲他们独特的自然资源。

斯堪的纳维亚半岛也是采矿热点。挪威在算力方面已经超过了冰岛。萨尔特认为，瑞典也有条件逐鹿比特币产业。他说："特别是在瑞典北部，我们也在那里经营了一个采矿场，其条件可以与冰岛相媲美。"

冰岛的一座地热发电站

斯堪的纳维亚半岛也盛产绿色能源

"在斯堪的纳维亚半岛，可再生能源的数量如此之多，以至于一些国家几乎不知如何是好。"挪威市场研究机构Volue Insight的能源分析师波特诺（Olav Johan Botnen）告诉德国之声说， "在正常天气条件下，北欧地区下一年度预计有近30太瓦时的电力供应过剩。"

该地区重工业的电力需求也在增长，特别是用于生产 "绿色钢铁"。在这里，铁被加工成钢，使用的不是焦炭，而是可再生电力和绿色氢气。可持续的氢气也是利用可再生电力从水中电解而出。

两家企业在瑞典北部野心勃勃。在比特币采矿公司Genesis Bitcoin所在地小镇博登（Boden）和附近的港口城市吕勒奥（Lulea），两个巨大的工厂将在十年之内建成。

通过海底电缆压低欧洲电价？

波特诺说，北欧国家希望进一步扩大其可再生电力生产。但是，跟以前一样，只有瑞典北部和芬兰容易实现。在南部人口更稠密的挪威和丹麦，土地资源稀缺，因此较为昂贵。

此外，北欧和中欧的电力市场也在不断整合。一些海底电缆已经将斯堪的纳维亚半岛与荷兰、波兰和英国连接起来。NordLink电缆现在连接到了挪威和德国，甚至还有更多计划。波特诺说，对于斯堪的纳维亚人来说，这意味着电价将会上涨。

这位能源分析师预计，电价将在十年内上涨约50%，在现货市场上达到每千度电40至50欧元。

比特币能否推动可再生能源发展？

萨尔特相信，瑞典将继续保持对比特币挖矿业的吸引力。尽管如此，北欧国家在多大程度上能使比特币和其他加密货币变得更加绿色，并不让人乐观。根据剑桥大学的数据，这五个国家的区块链行业加起来约占全球算力的1%。

萨尔特从另一个角度看问题。"我认为我们的行业实际上正在推动可再生能源的增长。不仅在斯堪的纳维亚半岛这样，在发展中国家更是如此。"

支持这一观点的事实是，风能和太阳能发电厂是目前可以建设的最便宜的电力设施，发展中国家拥有这方面的最佳地点。然而，现实中，比特币开采增加了电力需求。而在更多的可再生电力出产出来之前，该行业将消耗更多矿物燃料。

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