北极圈引中俄垂涎 美国誓言加强防备

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥在周一的演说中表示，即便大部分北极圈的区域都是自然环境，也不代表此地区无法律与秩序。 他也将矛头指向中国与俄罗斯，表示中国在世界其他区域的行为，可以反映他们在北极圈会如何运作。

蓬佩奥警告中国的崛起可能使北极圈各国深陷债务与贪污危机、被迫接受低水平的投资、北极圈的军事化及不受控制的自然资源开采。 他说: 「我们希望北极圈海域成为新的南中国海吗？ 」

此外，蓬佩奥也在演说中驳斥中国表明自己领土接近北极圈的说法，强调中国领土的最北端距离北极圈仍有1450公里。 他重申: 「这个世界上只有北极圈国家及非北极圈国家，并没有第三个种类存在。 中国的说法并无法让它们在此区域拥有任何实权。 」

中国政府在2012年到2017年间于北极圈投资了900亿，而他们也打算尽可能善用北极海航道的好处。 这个航经俄罗斯北方的新航道，因北极圈结冰比例逐年下降的缘故变得越来越好航行。 中国与俄罗斯希望将北极海航道变成「极地丝路」，但中国的巨额投资被美国与其他国家认为中国意图在此区域扩大势力。 中国的北极事务特别代表高风告诉法新社: 「这只是权力竞争。 我们都在观望谁能获得更多朋友。 」

蓬佩奥谴责俄罗斯的挑衅行为

除了抨击中国扩张势力的野心外，蓬佩奥也在演说中指控俄罗斯意图再次推动北极圈军事化。 他警告: 「俄罗斯已开始在北极圈的雪地做军事布局了。 」

俄罗斯近年来扩大在北极圈的军事规模，重启了数个苏联时期被关闭的军事基地。 蓬佩奥此行的另一个主要任务是与俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 见面讨论包含委内瑞拉内政危机在内的数个重要议题。 两人在会前接受媒体合影，但拒绝回答任何与两人会晤相关的问题。

蓬佩奥在会后告诉媒体他在会中与拉夫罗夫讨论到俄罗斯干预美国选举一事，并清楚告诉拉夫罗夫美国无法接受俄罗斯的不当行为。 而为了对抗中俄在北极圈的势力扩张，蓬佩奥表示美国将开始在此区举行军事演习、强化美国在此区域的兵力、重建美国在北极圈的舰队及扩大美国的海防预算。

在国会的要求下，美国国防部将于6月1日前公布新的北极圈防御策略。 美国目前已有上百名海军在挪威进行严寒气候训练，而美国的军机也重返位于冰岛的空军基地。 与此同时，蓬佩奥也重申美国将扮演全球环境保育领导者的角色，带头在北极圈推动环保相关的计划。 他说美国的二氧化碳排放量将在2025年缩减到原本的一半，强调这是北极圈国家中最出色的成果。 但当媒体问到此番言论是否与美国退出巴黎气候协议的决定产生矛盾时，蓬佩奥表示巴黎气候协议过去几年的发展显示它成效并不佳。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)