 北极：创纪录消逝的冰层 | 科技环境 | DW | 27.09.2020

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科技环境

北极：创纪录消逝的冰层

北极冰层缩至40年有记录以来的第二小面积。专家们指出，这表明，“我们星球的毁坏正如何大步推进”。 

Eisbär in der schmelzenden Arktis (Brent Stephenson/Nature Picture Library/Imago Images)

（德国之声中文网）北极冰层今年再度迅速融化。上周，专家们测得冰层面积为374万平方公里，是1979年首次测量以来的第二低值，仅次于2012年的数据。位于美国科罗拉多州的国家雪、冰数据中心（NSIDC)）专家塞雷泽（Mark Serreze）表示，“我们正朝向季节性无冰北冰洋的时代靠近，今年是棺材上的又一枚钉子。2020年将成为北极海冰萎缩趋势的一个惊叹号。”该数据中心每年用卫星测量冰层面积。除某些例外，冰层年年融缩。专家们认为，这是气候变化的标志。 

不断循环的怪圈 

环保组织绿色和平成员布索（Christian Bussau）表示，洋冰面积的萎缩表明，“气候灾难对我们星球的破坏正在大步往前发展。如果北冰洋融化，海洋的热化还会进一步强化，物种死亡速度将会更快。”他指出，由此产生的灾难性影响可能很快就不再能阻止。 

德国极地与海洋研究中心阿尔弗雷德-维格纳研究所（Alfred-Wegener-Institut）认为，导致极地冰层面积快速萎缩的原因是多层次的，今年极地的高气温和水温在其中扮演了角色，但俄罗斯海岸前的浪及风的状况也产生了影响，例如，导致冰层明显浅薄，很快破裂，因此，冰层面积今夏大幅融缩并不让人惊讶。 

极地条件的变化也影响了科考船“极地之星”（Polarstern）团队的科研行程。在北极逗留了一年多后，该科考船开始返回不来梅哈芬（Bremerhaven）母港鉴于冰融速度加快，该船此前明显早于计划抵达北极。 

凝炼／李鱼（德新社） 


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