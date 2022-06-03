北戴河禁驶 谁害怕特斯拉？

（德国之声中文网）路透社报道，本周一，河北省北戴河一位不愿具名的交通警官证实，自7月1日起，特斯拉汽车将被禁止在北戴河上路。措施将实行至少两个月。

有分析人士认为，这一消息表明，中共高层北戴河会议将在这段时间内举行。加州大学圣地亚哥分校全球政治与战略学院副教授史宗瀚（Victor Shih）在推特上写道：“我猜那将是北戴河会议召开的时间，我也猜中国政府不信任特斯拉。”

位于渤海之滨的北戴河历来是中共官员避暑的地方，现任和前任领导人暑期在北戴河疗养的惯例一直延续。他们在度假之余会有一些工作性的会谈，这就是外界俗称的“北戴河会议”。 因其闭门不公开的特性，这个会议被赋予了一层神秘色彩。开会日期一般也不会事先公布。今年秋天中共将召开二十大，议程包括确认习近平连任，因此今夏的北戴河会议格外引人注目。

神秘的北戴河会议 休假式办公 每年夏天，中共的高层领导人都会前往渤海之滨的避暑胜地北戴河，在度假的同时也召开一些工作会议。这一习惯也被成为“北戴河办公制度”，在胡锦涛主政时期曾一度被取消。

神秘的北戴河会议 北戴河会议 高层领导人期间召开的所谓“北戴河会议”，因其闭门不公开的特性，被赋予了诸多神秘色彩。中共党代会的内容，往往会在北戴河会议上酝酿，有些重要决策甚至直接在北戴河会议上做出。图为1960年毛泽东在北戴河，当年的北戴河会议期间，苏联方面突然撕毁了不少双边协议，中共中央于是在会上发布了《关于向党员干部介绍布加勒斯特会议情况和中苏关系问题的通知》。

神秘的北戴河会议 习近平的担忧 今年的北戴河会议是否会召开？和以往一样，外界只能从“高层领导突然从公众视野中集体消失”这一迹象来进行一些猜测。分析人士指出，中共中央会在北戴河讨论中美贸易战、香港局势等一系列棘手问题，习近平则有可能利用本次会议，争取在高层领导中达成一致，从而巩固自己的领导地位。

神秘的北戴河会议 中美贸易战 首当其冲的难题话题就是中美贸易战。目前，两国代表正在上海展开新一轮磋商，华盛顿方面威胁，如果谈判失败，就对所有中国商品加征进口关税。而中国电信设备巨头华为，也是贸易战里的重要筹码。

神秘的北戴河会议 中国经济压力大 伴随着中美贸易战，中国经济如今也面临非常大的下行压力。今年第二季度的GDP增长率仅为6.2%，创下了几十年来的新低。除了中美贸易战，中国总体负债率过高、经济结构转型也造成了巨大的压力。

神秘的北戴河会议 香港难题 已经延续了几个星期的香港示威，也极有可能是今年北戴河会议的重要话题。目前，香港民众的示威目标不再只是《逃犯条例》修订草案，而是指向了更为根本性的北京对香港的管控问题，甚至重新提出要实施真正的立法会以及特首普选。北京方面则一直在强调“一国两制”中的“一国”底线。

神秘的北戴河会议 台湾选情 台湾明年1月就要举行总统大选，当前的选情也有可能是北戴河会议上的话题。分析人士指出，这场选举不仅仅是蓝营与绿营之间的较量，也存在着北京与华盛顿暗中角力的因素。



“安全隐患”？

特斯拉在中国城市被禁驶并非第一次。本月初，成都市部分街道也曾禁止特斯拉汽车行驶。时间上恰逢习近平到当地视察。这一限令并未正式公开宣布，但有人在社交媒体上发布视频，显示警方在某些区域指挥特斯拉车辆移开。

北戴河交警大队官员也没有对禁驶特斯拉的措施给出理由，并对路透社记者表示这涉及到“国家事务”，而相关公告即将发布。

2021年3月中，路透社援引消息人士报道，中国当局出台规定，禁止特斯拉汽车进入军方设施，原因是车辆上安装的摄像头存在安全隐患。人们担心车载摄像头搜集过多的数据，导致国家安全信息泄露。

《华尔街日报》也报道称，中国政府正在限制军队人员和重点国企的员工使用特斯拉。报道援引知情人士透露，中国有关部门对特斯拉汽车的安全评估显示，汽车摄像头不仅全方位记录影像，而且可获取各种数据，比如用车时间、方式和地点，以及与汽车同步的手机上联系人名单等。

特斯拉首席执行官马斯克随即公开强调，特斯拉不会利用汽车从事间谍活动。马斯克在由中国国务院下属基金会主办的中国发展高层论坛的网络会议中说， "如果特斯拉使用汽车在中国或其他任何地方从事间谍活动，我们将被关闭。"接下来在5月，这家电动车巨头宣布在中国设立数据中心，实现数据存储本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在中国境内。

“如果发生在美国，马斯克会怎么说？”

德国数据保护平台“数据保护纪要”（datenschutz-notizen.de）今年4月指出，特斯拉汽车的8台摄像机可进行360度的监控，视程可达250米，辅以12个超声波传感器，在开启“哨兵模式”的情况下，可无死角记录车辆四周大范围内的一切活动，包括在停车状态下。对于领导人安保要做到万无一失的中国地方当局来说，这或许构成一种挑战。

中国当局关于在北戴河被禁驶，特斯拉方面没有对路透社的询问做出回应。《华盛顿邮报》专栏作家石宇（Isaac Stone Fish）发推评论道：“我们如何知道伊隆·马斯克与北京之间的好处往来？只需要三个简单的步骤。1. 想象如果这样的事发生在美国。2. 想象马斯克会对美国政府或地方政府做出的批评回应。3. 再看看马斯克现在是多么的安静。”

中国是特斯拉最大的市场和生产基地之一。去年特斯拉在全球销售的93.6万辆电动车中，有一半是在该公司上海的超级工厂生产的。今年因上海的新冠疫情封城措施，特斯拉工厂被迫停产超过3周。

（综合报道）

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