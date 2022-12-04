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北约，是欧洲及北美洲国家为实现防卫合作而建立的国际组织。最初目的是为与以前苏联为首的东欧集团国成员相抗衡。及至苏联解体、华沙条约组织宣告解散，北约就成为一个地区性防卫协作组织。
北约的最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府高层、外长、国防部长组成。总部设在比利时的布鲁塞尔。北约军事开支占世界国防开支的70%，成员国国防开支占该国GDP的2％左右。冷战结束后的北约东扩趋势让俄罗斯感到了不小的威胁。
几个月前，土耳其为北约吸纳瑞典、芬兰加入北约开出了交易价码：必须承认库尔德工人党为恐怖组织。现在，瑞典正在逐步兑现承诺。本周末，一名库尔德工人党成员被瑞典移交土耳其。
拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。
北約外長在布加勒斯特開會，討論在冬季為烏克蘭提供更多援助。北約秘書長斯托爾滕貝格說，聯盟不會在對基輔的支持上退縮。
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。
俄罗斯签署条约并吞乌克兰15%领土后，欧美国家相继发出谴责并实施新制裁。本周五，俄罗斯在安理会否决谴责决议。这项决议呼吁各国和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，并要求俄罗斯即刻撤军乌克兰。值得注意的是，未曾谴责过俄罗斯侵略行动的中国此次投下弃权票。
瑞典海岸警卫队周四发现北溪输气管道第四个泄漏点。欧盟及北约认为北溪管道是受到人为蓄意破坏。西方安全专家将矛头指向俄罗斯，克里姆林宫则影射美国是幕后黑手。
俄罗斯总统普京威胁说，如果俄罗斯“领土完整”受到威胁，他将在乌克兰使用核武器。这在西方世界引发讨论：若俄方真的孤注一掷，应该如何应对？
德国社民党外交政策专家罗特（ Michael Roth ）对北约国家土耳其有意加入上合组织发出警告。
美国前总统克林顿在接受采访谈到乌克兰战争时，驳斥了有关北约东扩是乌克兰战争肇因的说法。他表示，如果没有北约东扩，和平可能更早被打破。
乌克兰军队从俄占区收复伊久姆市后，在当地发现了有数百具尸体的乱葬坑。德国防长呼吁联合国对事件展开调查。北约称，对乌军援正在发挥关键性作用。
目前，对乌克兰提供武器最多的国家是美国，英国紧随其后。德国对乌军援的力度虽然有所增加，但无论各盟友如何施加压力，德国迄今为止就是不肯向乌克兰提供主战坦克。
周三，美国参议院外交委员会以压倒多数通过了《台湾政策法案》。但同最初版本相比，一些条款已被删除或弱化。
在德国拉姆施泰因美国空军基地举行的北约峰会上，乌克兰请求盟友在援助更多武器弹药的同时，提供防寒装备。与会各国称赞了乌克兰军队抵御强邻入侵取得的成果。
北约成员国土耳其和俄罗斯眉来眼去，暗通款曲。这样的“婚外情”是否会破坏西方对俄制裁？
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