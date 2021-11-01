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北约，是欧洲及北美洲国家为实现防卫合作而建立的国际组织。最初目的是为与以前苏联为首的东欧集团国成员相抗衡。及至苏联解体、华沙条约组织宣告解散，北约就成为一个地区性防卫协作组织。
北约的最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府高层、外长、国防部长组成。总部设在比利时的布鲁塞尔。北约军事开支占世界国防开支的70%，成员国国防开支占该国GDP的2％左右。冷战结束后的北约东扩趋势让俄罗斯感到了不小的威胁。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
北约10月6日通报，俄罗斯使团8名成员实际上是未申报的情报官员，将被驱逐。作为回应，俄罗斯也在18日宣布反制措施。德国外长马斯第一时间对于俄罗斯的举动表示忧心。
德语报刊评论版周三继续关注被澳洲潜艇订单事件搅动的美、欧、中三角关系。《世界报》认为，欧洲人和中国人闷声大发财、拒绝坚定站在美国一边，因此遭到美国惩罚纯属活该。《时代周报》则感叹，中美两国都不再会容许欧洲左右逢源。
美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。
北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
德国国防部和外交部传出的消息称，德国从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动很有可能在本周五后结束。法国甚至准备周四之后便停止人员撤离。德国总理默克尔表示为了保护阿富汗人，德国愿意与塔利班举行谈判，但不会签订无条件协定。
北约开始撤军之后，阿富汗大量领土陷入塔利班的掌控之中，许多军人不战而降。德国为阿军提供的枪支有可能最终会落到塔利班的手中。
塔利班比起20年前更重视外交和形象，但是本质并没有发生改变。政论家张俊华认为，在与塔利班打交道的过程中，西方国家应该想出一个办法：不能让好东西都让中国拿去，而烂摊子都由自己来收。
1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
塔利班在如此短的时间内就接管了几乎阿富汗全境，令西方国家大为吃惊。因为谁都没有想到，装备精良、又受过西方国家长期培训的阿富汗政府军竟如此不堪一击。
国际社会必须改变其阿富汗策略，向阿富汗民众伸出救助之手，只有这样，阿富汗过去20年所取得的有限进展才能得到保护，更大的悲剧才不至于发生。
阿富汗北部省会城市昆都士被塔利班攻取显然已经只是时间问题。过去三天内，塔利班已经控制了三座省会城市。
阿富汗政府发言人梅纳帕尔本週五遭塔利班槍殺而亡，激进的伊斯兰塔利班民兵組織表示，此爲对政府的报复行动。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区，也成功占领了地理位置重要的省会城市扎兰季。
在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
美国总统拜登15日会见即将卸任的德国总理默克尔，双方誓言抵御俄罗斯侵略与中国的反民主运动，并针对「北溪2号」管线丶新冠旅游禁令与疫苗知识产权豁免等有歧见的议题交换意见。
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