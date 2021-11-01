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北大西洋公约组织

北约，是欧洲及北美洲国家为实现防卫合作而建立的国际组织。最初目的是为与以前苏联为首的东欧集团国成员相抗衡。及至苏联解体、华沙条约组织宣告解散，北约就成为一个地区性防卫协作组织。

北约的最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府高层、外长、国防部长组成。总部设在比利时的布鲁塞尔。北约军事开支占世界国防开支的70%，成员国国防开支占该国GDP的2％左右。冷战结束后的北约东扩趋势让俄罗斯感到了不小的威胁。

31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

埃尔多安收回“驱逐令”外交风波落幕？ 26.10.2021

土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to the media during his and Serbia's Foreign Minister Nikola Selakovic joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Friday, April 16, 2021. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says Moscow will order 10 U.S. diplomats to leave Russia in a retaliatory response to the U.S. sanctions. Lavrov also said Moscow will add eight U.S. officials to its sanctions list and move to restrict and stop the activities of U.S. nongovernmental organizations from interfering in Russia's politics. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

观察员遭驱逐 俄罗斯暂停北约代表团工作 19.10.2021

北约10月6日通报，俄罗斯使团8名成员实际上是未申报的情报官员，将被驱逐。作为回应，俄罗斯也在18日宣布反制措施。德国外长马斯第一时间对于俄罗斯的举动表示忧心。

epa05277503 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

德语媒体：妄想左右逢源的欧洲咎由自取 22.09.2021

德语报刊评论版周三继续关注被澳洲潜艇订单事件搅动的美、欧、中三角关系。《世界报》认为，欧洲人和中国人闷声大发财、拒绝坚定站在美国一边，因此遭到美国惩罚纯属活该。《时代周报》则感叹，中美两国都不再会容许欧洲左右逢源。
16.9.2021, Canberra****Australia's Prime Minister Scott Morrison, center, appears on stage with video links to Britain's Prime Minister Boris Johnson, left, and U.S. President Joe Biden at a joint press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, Sept. 16, 2021. The leaders are announcing a security alliance that will allow for greater sharing of defense capabilities — including helping equip Australia with nuclear-powered submarines. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

德语媒体：鹬蚌相争 渔翁得利 20.09.2021

美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。
22.07.2020, China, Peking: Wang Wenbin, Chinas Außenamtssprecher, gestikuliert im Außenministerium vor der Presse. Nachdem die USA die Schließung des chinesischen Konsulat in der texanischen Stadt Houston angeordnet haben, spricht er von einem «ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt». «Wir fordern die USA auf, ihre falsche Entscheidung sofort zurückzuziehen», sagte er weiter. «Anderenfalls wird China eine legitime und notwendige Reaktion geben.» Nach Angaben in Staatsmedien wurde den Diplomaten nur 72 Stunden gegeben, die USA zu verlassen. Foto: Liu Zheng/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

北约警告中国核威胁 北京:双标 08.09.2021

北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
20/08/2021 Vertreter Deutschlands und Usbekistans vergleichen Listen mit Passagieren vor der Heckrampe eines Airbus A400M. Mit diesem Flug wurden weitere 66 Personen und Material nach Taschkent gebracht. Die Bundeswehr hat weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul evakuiert. In der Nacht zu Samstag startete in der afghanischen Hauptstadt eine Militärmaschine vom Typ A400M mit 172 schutzbedürftigen Personen an Bord. +++ dpa-Bildfunk +++

德国可能在本周五停止在阿富汗的人员撤离行动 25.08.2021

德国国防部和外交部传出的消息称，德国从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动很有可能在本周五后结束。法国甚至准备周四之后便停止人员撤离。德国总理默克尔表示为了保护阿富汗人，德国愿意与塔利班举行谈判，但不会签订无条件协定。
Soldaten der Afghanischen Nationalarmee (ANA) werden am Samstag (27.08.2011) im Camp Pamir nahe Kundus von Bundeswehrsoldaten an Waffen ausgebildet. Ein Operational Mentor and Liasionteam (OMLT) aus Soldaten der ISAF-Truppen begleitet eine Einheit der Afghanischen Arrmee von der Ausbildung bis in den Kampfeinsatz. Nach dem vorgesehenden Abzug der ISAF-Kampftruppen im Jahr 2014 sollen die Afghanen selber für die Sicherheit in ihrem Land sorgen. Foto: Maurizio Gambarini dpa ++

德国武装阿富汗军队1万把手枪恐落入塔利班手中 25.08.2021

北约开始撤军之后，阿富汗大量领土陷入塔利班的掌控之中，许多军人不战而降。德国为阿军提供的枪支有可能最终会落到塔利班的手中。
Demonstrators, including former interpreters for the British Army in Afghanistan, hold placards as they protest opposite the Houses of Parliament in London on August 18, 2021, following the withdrawal of troops and the resumption of power by the Taliban in Kabul. - Britain on August 17 announced a resettlement scheme for Afghans fleeing the Taliban after their return to power, offering an initial 5,000 places in the first year, rising to up to 20,000 in the long term. The announcement came on the eve of an extraordinary session of parliament on August 18, where MPs recalled from holiday will discuss the collapse of the Afghan government, so soon after the withdrawal of Western forces. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

客座评论：塔利班获胜对世界民主的影响 20.08.2021

塔利班比起20年前更重视外交和形象，但是本质并没有发生改变。政论家张俊华认为，在与塔利班打交道的过程中，西方国家应该想出一个办法：不能让好东西都让中国拿去，而烂摊子都由自己来收。
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程 19.08.2021

1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
Afghan National Army (ANA) soldiers patrol the area near a checkpoint recaptured from the Taliban, in the Alishing district of Laghman province, Afghanistan July 8, 2021.REUTERS/Parwiz

面对塔利班，阿富汗政府军为何如此不堪一击？ 18.08.2021

塔利班在如此短的时间内就接管了几乎阿富汗全境，令西方国家大为吃惊。因为谁都没有想到，装备精良、又受过西方国家长期培训的阿富汗政府军竟如此不堪一击。
Internally displaced families from northern provinces, who fled from their homes due the fighting between Taliban and Afghan security forces, take shelter in a public park in Kabul, Afghanistan, August 10, 2021.REUTERS/Stringer

评论：挽救阿富汗维和成果，现在还为时不晚 11.08.2021

国际社会必须改变其阿富汗策略，向阿富汗民众伸出救助之手，只有这样，阿富汗过去20年所取得的有限进展才能得到保护，更大的悲剧才不至于发生。
Afghanistan, Milit‰r im Einsatz gegen die Taliban bei Kundus 210723 -- KUNDUZ, July 23, 2021 -- An Afghan special force member attends a military operation against the Taliban fighters in Kandak Anayat village of Kunduz city, Afghanistan, July 23, 2021. The Afghan special forces have evicted the Taliban fighters from several villages from around Kunduz city, capital of the northern Kunduz province, after killing 10 militants on Friday, provincial police chief Zabardast Khan Safi said. Photo by /Xinhua AFGHANISTAN-KUNDUZ-MILITARY OPERATION AjmalxKakar PUBLICATIONxNOTxINxCHN

塔利班发动攻势 已占领三座省会 08.08.2021

阿富汗北部省会城市昆都士被塔利班攻取显然已经只是时间问题。过去三天内，塔利班已经控制了三座省会城市。
Dawa Khan Minapal, Leiterin des Informations- und Medienzentrums der afghanischen Regierung, wurde getötet. Der Chef des Medienzentrums der afghanischen Regierung (GMIC), Dawa Khan Minapal, ist heute in Kabul ermordet worden.

阿富汗政府发言人遭塔利班殺害 07.08.2021

阿富汗政府发言人梅纳帕尔本週五遭塔利班槍殺而亡，激进的伊斯兰塔利班民兵組織表示，此爲对政府的报复行动。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区，也成功占领了地理位置重要的省会城市扎兰季。
Norway's Foreign Minister Ine Marie Eriksen Soreide addresses a joint press conference with EU foreign policy chief before chairing a regular session of the International Donor Group for Palestine (Ad Hoc Liaison Committee (AHLC)) at the European Commission in Brussels on March 20, 2017. / AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

挪威称议会网络攻击源自中国 北京要求拿出证据 20.07.2021

在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel speak during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登会见默克尔 德美誓言重建跨大西洋关系 16.07.2021

美国总统拜登15日会见即将卸任的德国总理默克尔，双方誓言抵御俄罗斯侵略与中国的反民主运动，并针对「北溪2号」管线丶新冠旅游禁令与疫苗知识产权豁免等有歧见的议题交换意见。  
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