北约，是欧洲及北美洲国家为实现防卫合作而建立的国际组织。最初目的是为与以前苏联为首的东欧集团国成员相抗衡。及至苏联解体、华沙条约组织宣告解散，北约就成为一个地区性防卫协作组织。

北约的最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府高层、外长、国防部长组成。总部设在比利时的布鲁塞尔。北约军事开支占世界国防开支的70%，成员国国防开支占该国GDP的2％左右。冷战结束后的北约东扩趋势让俄罗斯感到了不小的威胁。