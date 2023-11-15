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北约，是欧洲及北美洲国家为实现防卫合作而建立的国际组织。最初目的是为与以前苏联为首的东欧集团国成员相抗衡。及至苏联解体、华沙条约组织宣告解散，北约就成为一个地区性防卫协作组织。
北约的最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府高层、外长、国防部长组成。总部设在比利时的布鲁塞尔。北约军事开支占世界国防开支的70%，成员国国防开支占该国GDP的2％左右。冷战结束后的北约东扩趋势让俄罗斯感到了不小的威胁。
欧洲政治家向乌克兰承诺了一百万发弹药，但这并非如想像中简单。在做出承诺八个月后，交付给基辅的弹药不到承诺的三分之一，欧洲的军火生产商向德国之声述说期望与现实的差距何在。
北约秘书长斯托尔滕贝格表示，乌克兰的反攻不是一件容易的事，需要为长期斗争做好准备。乌克兰外交部长库列巴明确表示拒绝与俄罗斯和谈。乌克兰总统泽连斯基签署法令，为乌克兰与欧盟的入盟谈判做准备。
数月前，媒体爆料英国和德国空军的退役飞行员受聘到中国工作，为解放军培训战斗机飞行员，引起舆论热议后，呼吁政府采取措施杜绝这种现象的呼声高涨。有报道称柏林已提出立法计划。
德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）表示，到2025年，德国将向北约提供35000名士兵，这将增强北约的威慑力和防御力。
由德国发起的“天空之盾”空中防御系统旨在增强北约对欧洲的保护。俄乌战争提高了欧洲对于强化防卫的急迫感。关于“天盾倡议”有哪些需要了解的信息？
俄罗斯总统普京预计将在10月前往北京与中国国家主席习近平会面，这两个心怀「使命」的大国领导人是如何越走越近的？他们想要实现什么目标？
最近因粮食问题引发紧张关系的乌克兰和波兰之间再起涟漪。波兰南部去年11月曾遭导弹袭击，造成两人死亡。当时波兰和北约都表示，他们认为这是乌方的误击，而今有波兰专家证实，导弹的确来自乌克兰。
北约秘书长斯托尔滕贝格预计乌克兰战事无法迅速结束，同时呼吁德国增加国防开支至国内生产总值的2%。他对于增加国防预算的困难度表示理解，但强调，德国是否遵守规定，对北约而言意义重大。
乌克兰本周一称，俄罗斯无人机在夜袭多瑙河上乌克兰伊兹梅尔(izmail)港的基础设施时在北约成员国罗马尼亚境内坠落并爆炸。但罗马尼亚坚决否认了该报道。
本周访问瑞典的美国众议院外交委员会主席麦考尔表示，中俄组成的联盟为自由世界带来很大的挑战。此外他还提到，预计瑞典能在今年10月加入北约。
上周五在戴维营举行的美日韩首脑会晤，普遍被视为美国"印太战略"的一个重大突破。但在北京看来，这是美国在打造"亚太小北约"，激化地区局势的又一个步骤。
欧洲曾经长期不重视黑海战略。而在俄乌战争爆发后，黑海的战略价值凸显。在那里，多股不同势力存在着利益冲突。
《南德意志报》的一篇客席评论警告说，今后的美国将把主要精力用于对付中国，欧洲必须更多地承担起维护自身安全的职责。《焦点杂志》则指出，习近平清洗火箭军高层，是吸取了普京在俄乌战争中的教训。
根据国际法，在战争中，受攻击的国家有权进行自卫。但乌克兰的西方支持者要求基辅对侵略者俄罗斯进行反击时，只能使用自己的武器。
日本周五发布2023年《防卫白皮书》，其中指出中国正急速强化军事力量，对国际秩序构成最大的战略挑战。中国国防部发出回应，指对方持有错误的对华认知，刻意渲染所谓“中国军事威胁”。
近日，一则讽刺短片突然出现在网络上、受到关注，该片影射泽连斯基成为新的希特勒，并指责德国政府掠夺民众财富，以支持乌克兰。这部政治宣传意味十足的短片出自何方之手？里面所声称的“超过220亿欧元德国预算流向乌克兰”是否属实？
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