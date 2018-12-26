 北大撤换马克思主义学会会长 学生抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2018

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时政风云

北大撤换马克思主义学会会长 学生抗议

北大左派学生在毛泽东诞辰日被警方带走事件继续发酵：校方对邱占萱所领导的马会进行改组，撤换核心成员。多名学生28日在校内举行了抗议。这些学生希望实践的马克思主义，显然不符合习近平对于“马克思主义进校园”的预期。

China Peking Universität (picture-alliance/dpa/G. Hui/Imaginechina)

作為中國的馬克思主義发源地之一，北大多年來保持著"馬列主義學會"活動的傳統

（德国之声中文网）在北京大学马克思主义学会会长邱占萱26日被警方带走、校方宣布改组学会之后，多名北大学生周五在校内举行示威，抗议校方撤换学会会长的决定。从推特上发布的一些未经证实的"现场视频"来看，参与示威的学生紧挨着站立，举着抗议学会改组，"要工农之马会，不要官僚之马会"的标语。

据法新社报道，现场有安保人员介入，试图将抗议学生带离现场，其间有一些人被推倒，还有一些人被安保人员推向路边。有一辆黑色轿车停在路边等候。

截至记者发稿时止，北京大学校方没有回应法新社记者的相关问询。

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据媒体和社交平台披露，北大马克思主义学会会长邱占萱在校门口被便衣警察带走。目击学生称，邱当时正要参加纪念毛泽东诞辰125周年的活动。左派思潮近来在中国遭到压制，该学生组织还曾声援深圳佳士工人运动。 (26.12.2018)

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深圳佳士科技员工要求自主筹建合法工会遭打压的事件已经持续发酵一个多月，继7月27曰29名工人及学生被捕后，8月24日清晨，大批防暴警察强行破门至佳士声援团的出租屋处，再有五十名工人及学生被捕。 (24.08.2018)

周四，校方宣布决定对马克思主义学会进行"改组"，撤换了学会核心成员，包括在毛泽东诞辰125周年当日被警方带走的前会长邱占萱。据悉，邱占萱在被带走的次日已经获释返回学校。校方称，邱受到了"公安机关治安管理处罚"。此前，邱占萱和几位马会成员曾经声援深圳佳士工人维权运动。

北大团委学生团体部发布公告称，原马会负责人"严重背离学期初注册时向指导单位、指导教师的承诺，拒不接受指导，拒绝提交马会会员信息，且屡次违规举办活动，已严重失职"。校方召集的32名该会发起人，均为共青团员或中共党员。

中共总书记习近平曾要求重新关注共产主义思想来源，而且还在2018年5月参观过北京大学马克思主义学院，强调坚持"马院姓马，在马言马"的"鲜明导向和办学原则"，"巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位"，推动"马克思主义进校园、进课堂、进学生头脑"。

但是，像北大马会这样的学生社团，显然引起了当局的担忧--尤其是在学生尝试着将一些马列理论付诸实践的时候。

今年夏天，多名声援深圳佳士工人维权行动的大学生被警方带走，其中就有北大毕业生岳昕。自8月24日在广东惠州被警方带走后，公众再也没有得到有关她的消息。

雨涵/凝炼（法新社等）

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